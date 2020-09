Uomini e Donne, Enzo Capo “scappa” dal programma per la sua ex, Pamela: “Squallore” (FOTO)

Continua la querelle tra Enzo Capo e Pamela Barretta a Uomini e Donne. Alcune ore fa, sui rispettivi profili di Amedeo Venza e Pamela Barretta sono trapelate delle IG Stories nelle quali è stato raccontato un aneddoto molto interessante in merito.

Enzo pare sia “scappato” dal programma per poter raggiungere la sua ex, o presunta tale a questo punto, a Stoccarda, ma non è tutto. La Barretta ha anche insinuato che l’uomo avesse inscenato un finto tradimento e una finta separazione dalla donna in questione solo per poter tornare in studio.

Amedeo Venza contro Enzo Capo

Nelle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, Enzo Capo è tornato alla corte della De Filippi in qualità di single. Il napoletano ha raccontato di aver interrotto la relazione con la sua donna, Lucrezia, a causa di Pamela. Nello specifico, quest’ultima avrebbe informato la fidanzata di Enzo del suo ipotetico tradimento. Da un po’ di ore, però, sul web stanno circolando informazioni differenti. L’influencer Amedeo Venza ha raccontato che il cavaliere abbia abbandonato il programma per inseguire la sua ex.

L’uomo si sarebbe recato a Stoccarda per poter stare insieme alla sua amata. Amedeo ha, dunque, alluso al fatto che i due, in realtà, non si siano mai lasciati davvero, ma abbiano inscenato una farsa solo per poter tornare in studio. La situazione è stata commentata anche dal diretto interessato, il quale ha pubblicato delle Stories sui social per spiegare tutto. (Continua dopo la foto)

Le parole dei due volti di Uomini e Donne

Enzo Capo ha detto che l’amore, alla fine, vince su tutto. Le parole del cavaliere di Uomini e Donne pare abbiano confermato il ritorno di fiamma con la sua ex. Ad ogni modo, sulla vicenda è intervenuta anche Pamela, la quale è stata velenosa contro il suo ex. La Barretta ha ripreso la frase postata da Enzo ed ha detto che le bugie e le prese per i fondelli non vincono. La donna ha alluso al fatto che Capo abbia studiato ad hoc una strategia per poter tornare in studio.

Le cose, però, non sarebbero andate secondo i suoi piani dato che Pamela è stata in grado di riportare alla luce tutti gli altarini del protagonista. Dato che la Barretta, dunque, avrebbe smascherato il suo ex, quest’ultimo si sarebbe trovato costretto ad andare via dalla trasmissione senza poter portare a termine il suo machiavellico piano.