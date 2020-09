Il dramma di Bianca Atzei, l’amaro sfogo: “Mela ha gli attacchi epilettici”

Bianca Atzei preoccupata per la sua cagnolina Mela

Qualche ora fa, attraverso il suo account Instagram, Bianca Atzei ha confessato ai suoi follower via la cucciola Mela, ovvero il suo cane, soffrirebbe di attacchi epilettici. Il suo caroi amico a quattro zampe sarebbe stata sottoposta a una risonanza magnetica per scoprire cosa è la causa del suo continuo malessere. Oltre alla nota cantante sarda anche il fidanzato Stefano Corti, inviato de Le Iene Show, hanno fatto un triste annuncio che riguarda il loro pelosetto.

In pratica quest’ultima è stata male, per tale ragione la coppia ha deciso di recarsi dal medico veterinario e capire cosa le stava accadendo. A quel punto il professionista le ha fatto una anestesia e subito dopo una RM. I vari attacchi hanno messo in apprensione l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi al punto di farle fare dei controlli più approfonditi.

L’annuncio della coppia su Instagram

Con un post sul suo profilo Instagram, Bianca Atzei e il suo compagno Stefano Corti hanno fatto un annuncio ai propri follower. Nello specifico, riferendosi alla loro cagnolina hanno scritto: “Aspettiamo il risultato del liquido che le è stato prelevato ma nel frattempo non ha niente di grave”.

Ma la dedica alla tenera Mela non è terminata qui. Infatti la nota cantante sarda ha aggiunto: “Eravamo molto in ansia oggi, è incredibile come facciano parte della tua vita con così tanto amore”. Nella foto in questione si vedono i due innamorati insieme alla loro pelosetta tutta bianca. Un contenuto che in pochissimo tempo ha ottenuto migliaia di cuoricini rossi e tanti commento di conforto. (Continua dopo il post)

Bianca Atzei e la storia d’amore con la ‘iena’ Stefano Corti

Oltre alla gente comune, anche personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo hanno scritto dei messaggi di solidarietà e affetto nei confronti di Bianca Atzei. A sostenere la cantante sarda durante questo momento molto complicato e particolare della sua vita è presente il compagno Stefano Corti.

Quest’ultimo che è uno storico inviato de Le Iene Show è fidanzata con lei da un anno. Prima di lui l’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha avuto una lunga e complicata storia d’amore con il centauro Max Biaggi. Una relazione sentimentale giunta al capolinea senza spiegazioni da parte dell’ex pilota di Moto Gp. Infatti, in diverse occasioni la professionista sarda ha pianto in televisione ricordando questa liaison.