DayDreamer, Can Yaman torna in Italia per partecipare a due noti programmi tv Mediaset

Il grande successo di Can Yaman con DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, dallo scorso giugno Can Yaman sta ottenendo un grande successo con un’altra soap opera turca dal titolo DayDreamer – Le Ali del Sogno. Nello sceneggiato, attualmente in onda su Canale 5, il professionista riveste i panni dell’affascinante fotografo Can Divit che ha letteralmente perso la testa per la giovane aspirante scrittrice Sanem Aydin.

Stando alle indiscrezioni, ultimamente il direttore Alfonso Signorini ha corteggiato l’attore per farlo entrare nel cast del Grande Fratello Vip 5, ma il diretto interessato ha declinato l’invito. Tuttavia il collega di Demet Ozdemir tornerà in Italia partecipando come ospite a ben due trasmissioni televisive targate Mediaset. Una notizia che sicuramente farà felice tutte le sue fan.

Can Yaman rifiuta il Grande Fratello Vip 5

Ogni programma televisivo vuole Can Yaman, non solo per il suo fascino e carisma ma anche perché ha un grosso seguito di fan. Anche le emittenti del nostro Paese stanno facendo di tutto per avere il protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno nelle proprie trasmissioni tv. Da qualche settimana sul web girava voce che Alfonso Signorini avrebbe corteggiato il noto attore turco, volendolo a tutti i costi nella squadra di concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, il professionista ha rifiutato categoricamente il reality show targato Mediaset per il compenso considerato troppo basso. C’è da dire che il reality show mette a nudo tutti i pregi e difetti delle persone, rendendo noti aspetti che potrebbero mettere a repentaglio il successo ottenuto in questi anni.

L’attore torco pronto a tornare in Italia

Stando a dei rumors lanciati dal periodico Oggi, Can Yaman avrebbe nostalgia della nostra televisione. Di conseguenza il collega di Demet Ozdemir avrebbe accettato di tornare a Mediaset in due note trasmissioni di Canale 5. “Il bel turco sta ricevendo molte proposte Potremmo presto vederlo come ospite in due programmi in onda su Canale 5”, si legge sulla rivista diretta da Umberto Brindani.

Quali sono i programmi che vanteranno della presenza del protagonista di DayDreamer? Molto probabilmente l’artista andrà nella nuova edizione di C’è Posta per Te, le cui registrazioni inizieranno a breve. Mentre l’altro format potrebbe essere ancora una volta Live Non è la D’Urso di Barbara D’Urso. Ma non è detto che Yaman possa recarsi nel salotto di Verissimo per farsi intervistare da Silvia Toffanin.