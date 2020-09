DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di lunedì 7 settembre: Can è ancora innamorato di Sanem

Puntate 64, 65 e 66 di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ebbene sì, la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno sbarca in prima serata. Dopo il grande successo ottenuto nella fascia pomeridiana, Mediaset ha deciso di promuoverla in prime time. I telespettatori di Canale 5 avranno modo di vedere ben tre episodi, ovvero i numero 64, 65 e 66.

Gli spoiler diffusi in rete rivelano che Can pur avendo deciso con Sanem Aydin di rimanere amici, le farà capire di amarla ancora. Nello specifico, il fotografo con un piano farà leggere alla giovane aspirante scrittrice delle parole d’amore scritte per lei.

Alla Fikri Harika scoprono la presenza di una telecamera nascosta

Le anticipazioni degli episodi numero 64, 65 e 66 di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 7 settembre 2020 in prima serata su Canale 5, rivelano che Sanem creerà un profumo speciale per Can. Nello specifico la giovane aspirante scrittrice grazie ad un fiore molto raro presente in primavera farà una nuova essenza. Il primogenito di Aziz dopo aver ricevuto il dono dalla donna che ama si mostrerà compiaciuto e felice. Per tale ragione il fotografo non perderà tempo per usare la fragranza. Nel frattempo alla Fikri Harika si verrà a conoscenza della presenza di una telecamera posizionata nell’ufficio del Divit per rubare alcune idee.

Tutto lo staff sarà particolarmente agitato, quindi ripartiranno le ricerche per venire a conoscenza chi è la spia che si nasconde nell’agenzia pubblicitaria. Subito dopo Sanem a casa dei Divit per parlare con Emre. Il secondogenito di Aziz gli dirà che non è stato lui a posizionare quella telecamera. Ma la ragazza lo accuserà di non aver smesso di tramare alle spalle del fratello maggiore. Emre chiederà alla Aydin di non dire nulla perché queste cose non la riguardano. Il giorno dopo la sorella di Leyla andrà in ufficio per dire la verità a Can.

Can fa una dedica d’amore a Sanem

Gli spoiler della prossima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem scoprirà che la sera precedente Emre ha detto al fratello la storia della sfera. Nello specifico il fotografo apprenderà che suo fratello ha promesso ad Aylin di non denunciarla se si libererà della telecamera nascosta. Nel frattempo Leyla dopo aver avuto un confronto con la sorella, si sentirà in colpa nei confronti del suo datore di lavoro per avergli detto di essere un uomo cattivo.

La primogenita degli Aydin si renderà conto di aver sbagliato a scagliarsi contro la persona che ama per aver continuato a fare del male al fotografo. Intanto Mevkibe inaugurerà la biblioteca del quartiere grazie all’aiuto del Divit, ma farà i conti con Aysun e Zebercet che proveranno a sabotare il tutto. Infatti distribuiranno del pane e salsiccia ai residenti. Infine Can farà una dedica per Sanem su un libro sulle Galapagos, sito che vorrebbe visitare.