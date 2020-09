Uomini e Donne: ecco le foto dello studio rinnovato della nuova stagione

Lo studio del programma di Maria De Filippi è stato completamente rinnovato. Ecco le prime foto

Uomini e Donne: lo studio completamente rinnovato della nuova stagione

Lunedì 7 settembre tornerà su Canale 5 il consueto appuntamento con Uomini e Donne, sempre dal lunedì al venerdì e sempre alle 14.45. Come sapete bene il dating show condotto da Maria De Filippi è registrato, quindi le prime registrazioni sono già iniziate, in particolare il 27 agosto, e sono già successe molte cose.

Ma la cosa che ha stupito tutti è stata il rinnovamento dello studio. Dopo tanti anni in uno studio azzurro con i led laterali e uno centrale, tronisti e opinionisti di fronte al pubblico e corteggiatori seduti ai lati, adesso è tutto diverso. Ieri sera, in esclusiva Davide Maggio ha pubblicato per la prima volta una foto che mostra com’è il nuovo studio, anche se vuoto. La potete vedere qui sotto. (Continua dopo la foto)

Come potete vedere i colori sono cambiati. Dietro alle sedie rosse dei tronisti e quelle bianche degli opinionisti ci sarà il pubblico,mentre nelle sedie laterali siederanno corteggiatori e protagonisti del trono over. Di fronte alle sedie rosse, dove prima c’erano gli scalini con Maria De Filippi seduta, adesso ci sono poltrone blu e rosse per chi esce in esterna. Sono presenti divisori in plexiglas per le misure anti-covid.

Le prime registrazioni

Nel web stanno circolando le prime anticipazioni di quello che è successo nelle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Innanzitutto c’è la formula mista, quindi trono classico e trono over sono mescolati tra loro. Poi grande protagonista come sempre è stata Gemma Galgani. La dama torinese ha deciso di farsi il lifting (non osiamo immaginare gli attacchi di Tina Cipollari a riguardo) e di chiudere la conoscenza con Nicola Vivarelli.

Ma sono anche stati presentati i nuovi tronisti. Tra i tre candidati al trono sui social hanno avuto la meglio Davide e Gianluca, anche se il Blanda è rimasto perchè ha suscitato l’interesse di Roberta Di Padua. Ci sono anche due troniste donne, una delle quali sta già facendo scalpore nel web.

Pare siano tornati in studio anche Enzo Capo e Pamela Barretta, che Valentina Autiero sia ancora interessata a Nicola e vorrebbe provare a convincerlo per un’uscita. Insomma, tutto è tornato alla normalità. Curiosi di vedere le nuove puntate?