Uomini e Donne: Nicola rifiuta l’esterna con Valentina, i dettagli dell’ultima registrazione

Si vociferava di un incontro tra i due in questi giorni, ma ecco la verità direttamente dall’ultima registrazione del programma

Uomini e Donne: Valentina ci riprova con Nicola

Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne sono già iniziate. La curiosità più grande del pubblico era sapere come è andata avanti la frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (tra loro ben 45 anni di differenza). Ebbene, appena tornata in studio (uno studio completamente rinnovato) Gemma ha avuto di che lamentarsi di Nicola, i due hanno litigato furiosamente e la frequentazione si è interrotta.

Ma Valentina Autiero, che nella scorsa stagione aveva ammesso di essere molto interessata a Nicola, ha preso di nuovo l’occasione per chiedere al ragazzo di ballare. Poi gli ha chiesto di uscire in esterna. Insomma, la dama del parterre del trono over non vuole arrendersi con lui. Ma Nicola cederà adesso che pare Gemma non lo voglia più?

L’esterna tra Nicola e Valentina non c’è stata

Valentina era entusiasta del ballo fatto con Nicola in studio e l’ufficiale di marina aveva anche accettato di uscire con lei in esterna. Non solo, ma da qualche giorno nel web sono arrivate le indiscrezioni di un incontro tra i due. Purtroppo per la dama, però, questo incontro non c’è stato.

Come ha fatto sapere Il Vicolo delle News, in studio, nella registrazione del 3 settembre, Nicola ha confessato di aver rifiutato di andare in esterna con Valentina. Per questo motivo tra loro ci sono state delle discussioni. Non solo, ma lui ha anche rifiutato due ragazze che sono arrivate in studio apposta per conoscerlo dicendo che è ancora interessato a Gemma.

Le ultime anticipazioni

Sui social non si dà molto credito all’interesse di Nicola per Gemma, anche se la dama ha avuto lo stesso comportamento che ha avuto in passato anche con altri uomini. Ricordiamo le storie con Marco, con Giorgio. All’inizio era rapita e diceva di provare forti sentimenti, poi all’improvviso il cambio di rotta e l’inizio delle accuse. Come andranno le cose tra Gemma e Nicola nelle prossime puntate?

Nel frattempo i nuovi tronisti si stanno facendo conoscere. Nella nuova stagione ci sono due ragazzi e due ragazze. Davide Donadei e Gianluca De Matteis hanno superato il giudizio del pubblico che ha potuto esprimere la sua preferenza attraverso la pagina WittyTv. Mentre le due ragazze sono Sophie e Jessica. Presto potremmo conoscerli meglio anche noi.