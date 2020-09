Amici di Maria De Filippi: il daytime si sposta su Italia 1

Grandi novità per il talent di Maria De Filippi. Ecco le ultime indiscrezioni sul daytime

Amici di Maria De Filippi: il daytime si sposta da Real Time a Italia 1

Qualche mese fa vi avevamo informato che il contratto di Amici di Maria De Filippi con Real Time era scaduto. Da ben sei anni i telespettatori e affezionati del talent erano abituati a poter seguire le lezioni quotidiane sul canale 31 del digitale terrestre. Lì, infatti, al contrario dei 10 minuti riservati alla trasmissione su Canale 5, si poteva avere un’ora al giorno di vicende legate alla scuola. In questo modo si potevano conoscere meglio i concorrenti.

Invece, qualche mese fa, appunto, il contratto tra le due reti è scaduto e non c’è stata nessuna volontà di rinnovarlo. Dunque, si doveva pensare ad una soluzione. Erano davvero sufficienti quei 10 minuti scarsi che Canale 5 dedicava al talent e solamente a ridosso del Serale? Pare di no.

TvBlog ha anticipato che il daytime della trasmissione si sposterà su Italia 1 e pare che andrà in onda nella fascia preserale. Dunque ci sarà spazio per conoscere meglio i concorrenti come sempre. Nella nuova edizione, inoltre, pare ci saranno molte novità.

Le ultime indiscrezioni

I casting della nuova edizione, ovvero di Amici 20, sono aperti già da alcuni mesi. La produzione sta vedendo cantanti e ballerini che vorrebbero far parte della scuola e crescere artisticamente e umanamente con molti professionisti presenti nel programma. Tuttavia, sempre stando alle anticipazioni di TvBlog, pare ci sia ancora molta incertezza per quanto riguarda i professori.

Per il momento, quindi, non si sa chi tornerà in cattedra e chi sostituirà chi nella nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Quello che è trapelato, però, dalle ultime notizie, è che alcuni volti di YouTube e Tik Tok hanno voluto sostenere i provini di Amici. Uno di questi è Valerio Mazzei. Amici si sta preparando a rinnovare il format e ad aprirsi alla nuova generazione?

Il successo di Amici

Ci è voluto del tempo prima che le case discografiche si interessassero davvero ai ragazzi di Amici. Mentre attori (all’inizio c’era anche la categoria recitazione) e ballerini hanno sempre trovato lavoro, per i cantanti è stato un po’ diverso. Ma adesso le case discografiche fanno a gara per prendere con sè i ragazzi. Ricordiamo Irama, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giordana Angi, Alberto Urso, tra gli altri.