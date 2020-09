Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: il lifting di Gemma e la lite con Nicola (VIDEO)

Lunedì 7 settembre 2020 tornerà nuovamente in onda Uomini e Donne. In queste settimane sono state effettuate tre registrazioni dalle quali sono trapelate anche delle interessanti anticipazioni.

L’orario di messa in onda è sempre lo stesso: 14.45 su Canale 5, a cambiare completamente, invece, è lo studio. A causa del Covid, infatti, la produzione ha deciso di mixare trono classico e over modificando le sedute. Andiamo a vedere cosa vedremo lunedì.

Puntata del 7 settembre: il lifting di Gemma

Le anticipazioni della prima puntata di Uomini e Donne del 7 settembre rivelano che i membri del trono over saranno disposti ai lati, mentre il pubblico sarà seduto alle spalle dei tronisti. Questi ultimi, corteggiatori e corteggiatrici verranno separati dal plexiglas mentre il pubblico dovrà indossare delle mascherine in plastica da mettere solo sulla bocca. Stando alle anticipazioni relative alla prima registrazione della stagione, la puntata comincerà con Gemma Galgani al centro dello studio. La donna farà un grande annuncio a tutto il parterre.

Dopo anni di indecisione, finalmente, la protagonista ha scelto di eseguire un lifting. La produzione ha seguito la donna in tutti gli step della sua trasformazione e, naturalmente, il pubblico verrà messo al corrente di tutto quello che è accaduto. Non risulta affatto difficile immaginare le critiche di Tina Cipollari, la quale non aspettava altro per poter gettare fango sulla sua rivale. (Continua dopo i video)

La lite con Sirius a Uomini e Donne

Le anticipazioni rivelano che la prima ora e mezza di registrazione della puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda il 7 settembre, è stata incentrata su Gemma. Dopo il dibattito sul suo intervento chirurgico, farà il suo ingresso anche Sirius. Il giovanissimo corteggiatore della dama ne approfitterà per muovere delle pesanti accuse contro di lei. Nel dettaglio, il ragazzo accuserà la donna di aver fatto di tutto per non incontrarlo durante l’estate.

La torinese, però, si difenderà dicendo che Nicola non ha mai provato ad avvicinarsi in questi mesi. Il suo unico scopo, a suo avviso, sarebbe stato quello di esibirla come una sorta di trofeo in giro per l’Italia. La donna, inoltre, lo accuserà anche di essersi fatto aiutare da sua madre quando le mandava dei messaggi, in quanto strutturati meglio di quanto lui riuscisse a fare da solo. Nella puntata, poi, vedremo che Sirius si avvicinerà a Valentina facendo infuriare la Galgani.