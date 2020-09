Uomini e Donne: è mistero sulla nuova tronista Sophie, ha mentito sull’età?

Pare ci sia un mistero sull’età della nuova tronista. Alcune cose non tornano. Ecco che cosa sta accadendo nel web

Uomini e Donne: la nuova tronista è Sophie Codegoni

Nella nuova stagione di Uomini e Donne ci sono due tronisti e due troniste. I ragazzi sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis, mentre le ragazze sono Sophie e Jessica. La prima, in particolare, ha già fatto molto discutere sul web. Lei è una modella che lavora per Chiara Ferragni, ma si dice che voglia fare l’Università e lavorare nello studio dentistico dei suoi genitori, separati ma con i quali lei ha un bellissimo rapporto.

Le registrazioni sono già iniziate e Sophie e Jessica stanno provando a conoscere i corteggiatori arrivati nel programma per loro. Dalle ultime anticipazioni pare che si siano interessate allo stesso ragazzo, ma è ancora troppo presto per poter dire qualcosa di più.

Il mistero dell’età

Dalle prime anticipazioni de Il Vicolo delle News abbiamo appreso che nella registrazione del 27 agosto in cui sono stati presentati i nuovi tronisti, Maria De Filippi ha detto che Sophie era la più giovane tronista della storia di Uomini e Donne. Questo è apparso da subito strano perchè se ricordate bene sia Giorgia Lucini che Ludovica Valli erano appena maggiorenni quando si sono sedute sulla sedia rossa.

Infatti, il sito Very Inutil Peolpe si è poi imbattuto in un profilo Facebook della ragazza, abbandonato alcuni anni fa, in cui aveva scritto di essere nata a dicembre del 2000. Dunque, Sophie avrebbe quasi 20 anni. Allora come mai redazione e Maria sono convinte che sia la più giovane del programma? Che l’anticipazione non sia vera? Che lei abbia mentito sull’età? Non rimane che attendere.

Le prime registrazioni di Uomini e Donne

Quest’anno pare che la redazione non abbia scelto tronisti già conosciuti, anche se il pubblico sperava ancora di poter vedere Alessandro Basciano sedersi sulla sedia rossa. Tuttavia, i quattro giovani che hanno iniziato con le loro prime esterne saranno sempre in compagnia dei protagonisti del trono over. Nella nuova edizione ci sarà la formula mista.

Gemma è sempre la protagonista e prende per sè molto dello spazio a disposizione per la registrazione, ma la dama è di nuovo travolta dalle critiche per essere ricorsa al lifting e per la frequentazione con Nicola Vivarelli. Ad ogni modo, l’attesa per le nuove avventure di Uomini e Donne è quasi finita. Il programma torna il 7 settembre.