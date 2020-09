Giulio Raselli fa un annuncio a tutti i fan: “Riguarda il mio lavoro e quello di Giulia” (FOTO)

In queste ore, Giulio Raselli ha fatto un annuncio importante per tutti i fan di Instagram. Il giovane ha spiegato che si tratta di una bellissima novità inerente il suo lavoro e quello di Giulia.

Per chi non lo sapesse, la coppia ha deciso di aprire un’attività insieme incentrata sulla vendita di gioielli. Dopo mesi di lavoro, pare proprio che i due siano riusciti a fare un salto di qualità. Vediamo di cosa si tratta.

L’annuncio di Giulio Raselli

Giulio Raselli ha richiamato l’attenzione dei fan dicendo di essere in procinto di fare un annuncio molto importante. Il giovane ha detto che tra due mesi e venti giorni circa aprirà il suo primo negozio fisico a Torino. Si tratta di una novità davvero entusiasmante per il lavoro del giovane, il quale non ha potuto fare a meno di menzionare anche altre persone che lo hanno molto aiutato in questo senso.

Il primo ringraziamento è, ovviamente, andato a Giulia, la quale ha deciso di collaborare insieme a lui in questa nuova avventura. In secondo luogo ha ringraziato i suoi genitori, i quali si sono rivelati fondamentali per poter avviare quest’attività e, infine, anche i suoi zii che si sono occupati del negozio. Fino a questo momento, l’ex tronista di Uomini e Donne si era cimentato solo nella vendita online del suo nuovo marchio. D’ora in avanti, invece, ci sarà anche un negozio vero e proprio in cui andare a fare di persona i propri acquisti. (Continua dopo la foto)

Le immagini inedite del negozio

L’annuncio di Giulio Raselli ha entusiasmato i fan per due motivi. Il primo sta nel fatto che le persone che lo seguono sono state molto felici di apprendere i successi raggiunti dal loro beniamino. In secondo luogo, poi, molti si sono rasserenati perché con le sue parole Giulio ha anche smentito le ipotesi di una ipotetica crisi con la sua donna. Ad ogni modo, nelle IG Stories successive, il protagonista ha anche mostrato le clip inedite del suo negozio.

Dalle immagini si vede chiaramente che si tratta di un ambiente alquanto piccolo ma molto accogliente. Tutto lo spazio sembra sia stato finemente ristrutturato e ricoperto con mattonelle effetto marmo. Al momento, naturalmente, tutto è in fase di allestimento e di preparazione ma, in meno di tre mesi, tutto dovrebbe essere pronto per il pubblico.