Stefano De Martino paparazzato con la sua possibile nuova fiamma: dolcezze in barca [FOTO]

Stefano De Martino pizzicato con Fortuna

Dopo la nuova separazione da Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha ritrovato il sorriso al fianco di Fortuna. Quest’ultima è una bellissima ragazza campana, quindi conterranea, con la quale ha passato dei dolci momenti a Napoli. A paparazzare il conduttore di Made in Sud e la giovane sono stati i fotografi del magazine Gente. La rivista, infatti, ha pubblicato gli scatti mostrando ai suoi lettori la complicità tra i due.

In poche parole il ballerino partenopeo e Fortuna sono stati pizzicati in atteggiamenti molto intimi mentre si trovavano in barca, nelle acque vicino al capoluogo campano. Nelle immagini in questioni li si vede sorridere, abbracciarsi, scherzare e addirittura lui le fa anche il solletico. Ovviamente il contento pubblicato dal periodico ha suscitato molto scalpore.

Flirt estivo o storia d’amore?

Stando a quanto riportato dal magazine Gente, giorni fa Stefano De Martino e Fortuna hanno partecipato insieme ad un party in una località della penisola sorrentina. Successivamente i due ragazzi si sono chiusi in barca. Secondo la rivista, il ballerino e la giovane avrebbero trascorso la notte insieme e il giorno seguente lui ha preparato la colazione, ovvero caffè e brioche.

La giornata è continuata con un pranzo in un noto ristorante di Nerano, con un tavolo che si è affacciava sul mare. Un locale che il conduttore di Made in Sud conosce benissimo perché in passato ci è andato anche con Belen Rodriguez e la sua famiglia. Subito dopo aver mangiato sono tornati in barca a rilassarsi e prendersi il sole. (Continua dopo la foto)

Belen Rodriguez rifila un due di picche a Stefano De Martino

Ovviamente le immagini descritte prima hanno scatenato il gossip. Stefano De Martino e Fortuna hanno intrapreso una relazione sentimentale oppure si tratta solo di un flirt estivo? Stando ad alcuni maligni, il conduttore napoletano starebbe ‘utilizzando’, la giovane campana per far ingelosire Belen Rodriguez.

Qualche giorno fa Chi, il periodico diretto da Alfonso Signorini, h reso noto un possibile ravvicinamento da parte del ballerino nei confronti dell’ex moglie. La reazione di quest’ultima? Pare che la modella argentina lo abbia rifiutato rifilandogli un due di picche. Dopo aver avuto un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, ora la conduttrice di Tu si que vales sta insieme ad Antonino Spinalbanese.