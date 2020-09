Oroscopo 5 settembre 2020: nuovi progetti per Vergine, Capricorno nervosi

L’Oroscopo del 5 settembre esorta i Cancro ad essere avveduti, mentre i Vergine potrebbero cimentarsi in un nuovo progetto. I Capricorno sono nervosi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore siete un po’ combattuti, forse vi siete impelagati troppo in fretta in una relazione un po’ complicata. Nel lavoro cominceranno a sbloccarsi delle situazioni interessanti, ma dovete essere più determinati. Se state pensando di investire denaro, aspettate tempi migliori.

Toro. La calma è la virtù dei forti. Troppe volte siete spinti a desiderare che le cose girino in un certo modo ai vostri tempi, però, questa potrebbe non rivelarsi la strategia più giusta. In certi casi è necessario dare agli altri gli spazi e il tempo di cui necessitano. Forzarli a prendere una decisione non farà che allontanarli ancora di più.

Gemelli. La giornata si prospetta alquanto scoppiettante. Il motivo principale di tanto sgomento sta nella vostra impazienza. Oggi avete voglia di fare e di cimentarvi in nuove avventure. Questo favorirà molto le nuove conoscenze in amore. Sul lavoro, invece, ponderate con attenzione le prossime mosse.

Cancro. Questa non è la giornata più adatta per prendere decisioni importanti. L’Oroscopo del 5 settembre vi anticipa che potrebbero presentarsi dei fastidiosi imprevisti sul vostro cammino. Cercate di non perdere la pazienza. Sul lavoro tutto ciò che valuterete in modo oculato vi darà soddisfazione.

Leone. I nati sotto questo segno hanno una certa propensione a scocciarsi facilmente delle cose. Questo riguarderà sia la vita sentimentale sia quella lavorativa. La conseguenza principale è di fare scelte affrettate rischiando di perdere ciò che, invece, è davvero importante. Cercate di essere cauti.

Vergine. In campo lavorativo sono favoriti i progetti nuovi. Se state pensando di cimentarvi in una nuova attività, il momento è favorevole. La fortuna è dalla vostra parte, pertanto, potrebbe essere il momento opportuno per investire del denaro, valutate sempre con attenzione i pro e i contro.

Previsioni 5 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se avete questioni in sospeso, è meglio che le risolviate al più presto. Rimandare un problema non farà altro che fomentarlo ancora di più. In amore bisogna andarci con i piedi di piombo. Il partner potrebbe essere stanco dei vostri continui attacchi, quindi, o dovete essere più flessibili, o meglio lasciar perdere.

Scorpione. Oggi, i nati sotto questo segno si sentiranno padroni della propria vita. Questo vi conferirà un certo carisma, che fareste bene a sfruttare in ambito professionale. In merito ai sentimenti, invece, bisogna prestare attenzione, potrebbero esserci dei problemi da risolvere.

Sagittario. La voglia di cimentarvi in nuovi progetti non vi mancherà, ma forse sarà la materia prima a scarseggiare. L’Oroscopo del 5 settembre vi esorta a non fare il passo troppo più lungo della gamba. In amore, chi vive una relazione incerta, potrebbe presto stufarsi di restare in bilico.

Capricorno. Giornata un po’ nervosetta per i nati sotto questo segno. Oggi potreste sentirvi degli eterni insoddisfatti e questo influenzerà in modo negativo anche la vostra vita sentimentale. Nel lavoro vi sentite un po’ troppo stanchi e demotivati, forse potete aspirare a qualcosa di più.

Acquario. Per voi sta per iniziare un periodo di grandi progetti e novità. In molti sono in procinto di cambiare radicalmente la propria vita e le proprie abitudini. Lasciatevi alle spalle chi non sarà sulla vostra stessa lunghezza d’onda o chi proverà a spezzarvi i passi. Adesso è il momento di guardare avanti come un treno.

Pesci. Chi è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe essere stanco di cercare. Le coppie stabili, invece, potrebbero giungere dinanzi un aut aut. Forse è giunto il momento di prendere una decisione. Nel lavoro ci saranno dei miglioramenti, specie per coloro i quali stavano vivendo un momento di confusione.