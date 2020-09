Ilary Blasi e Francesco Totti finiscono nel caos: è accaduto in casa…

Diretta Instagram di Francesco Totti e i figli

Nella famiglia Totti accade di tutto e di più. A saperne qualcosa sono i follower di Ilary Blasi e Er Pupone che li rendono partecipi grazie a delle foto e video su Instagram. Ad esempio, qualche giorno fa i figli di della nota coppia hanno realizzato una diretta su IG, lasciando a bocca aperta tutti coloro che li seguono sul noto social network. In poche parole, il primogenito Christian e Chanel, colei che è apparsa in una nota rivista, hanno condotto il collegamento e la madre non era presente.

Al loro fianco c’era il padre e tutti e tre hanno dato vita ad una divertente gag. Padre e figli hanno risposto ai quesiti posti dai follower e l’ex Capitano della Roma sull’assenza della sua dolce metà ha commentato ironicamente così: “Tua madre non si collega, è proprio una str**a!”. Una frase che ha fatto sorridere coloro che erano collegati per seguire la diretta.

Brutto spavento per Ilary Blasi

Qualche giorno fa Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati protagonisti di un altro avvenimento tra le mura domestica che non è piaciuto a tutti. L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip si è molto spaventata per la brutta avventura che ha vissuto. In poche parole nella loro abitazione romana si è intrufolato un topo.

Un’esperienza che fa ribrezzo a gran parte delle persone. Ma non è finita qui, infatti il loro gatto, Paola, quello senza pelo, ha provato di prenderlo e farsi uno spuntino col povero roditore. Quest’ultimo si aggirava nel giardino e il felino ha cercato ad afferrarlo. In un primo momento sembrava che il micio ci volesse soltanto giocare tenendolo fermo fra le zampette. Ma dopo lo ha afferrato con i denti entrando in casa.

Un topo in casa Totti: il gatto Paola prova a mangiarselo

Ovviamente la padrona di casa Ilary Blasi ha filmato il tutto con il suo smartphone e poi ha condiviso la disavventura con dei video postati sulle Stories di Instagram. L’avventura è terminata con il roditore sano e salvo perché il micio che si chiama Paola lo ha lasciato scappare.

Il topo ha trovato un varco ed ha lasciato l’abitazione dei Totti in modo autonomo. Dei filmati che hanno divertito moltissimo tutti coloro che seguono la conduttrice e Francesco Totti sui social.