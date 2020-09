Uomini e Donne: crisi tra Sara e Sonny? Parla l’ex corteggiatore

Dopo giorni di voci su una crisi tra la coppia, Sonny ha rotto il silenzio. Ecco che cosa sta succedendo

Uomini e Donne: Sara e Sonny in crisi?

Sara Shaimi è stata una delle troniste della scorsa stagione di Uomini e Donne. Purtroppo il suo percorso è stato interrotto bruscamente dalla sospensione del programma a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. Tuttavia, Sara ha fatto comunque la sua scelta.

In studio si era concentrata molto nella conoscenza con tre corteggiatori: Giuseppe Nastasi, Matteo Guidetti e Sonny Di Meo. Se con Giuseppe Sara ha avuto molti scontri e alla fine l’ha chiamato dicendo che non era la sua scelta, nel periodo dopo il lockdown ha voluto chiamare in studio Matteo e Sonny. Sara ha scelto Sonny dicendo che ha sempre pensato a lui e ha scoperto che era esattamente la stessa cosa da parte del corteggiatore.

Sara e Sonny hanno così iniziato la loro relazione godendosi i mesi estivi da soli e in compagnia di amici (Carlo e Celicia erano spesso in loro compagnia). L’unico problema effettivo tra di loro era la lontananza. Lui vive e lavora a Milano, mentre lei vive e lavora a Roma. In questi giorni Sonny è a Milano da solo e questo aveva preoccupato molto i fan della coppia. C’è già aria di crisi?

L’ex corteggiatore tranquillizza i fan: ‘Tutto bene’

Ai fan della coppia è bastato davvero poco per pensare immediatamente ad una crisi tra di loro. Sara e Sonny avevano già avuto modo di tranquillizzare chi li segue ma evidentemente non è bastato. Il fatto che Sonny sia tornato a Milano da solo li ha fatti sospettare di nuovo.

Questa volta, di sera tardi, Sonny ha fatto una serie di Instagram Stories per spiegare qual è la situazione. Lui è dovuto salire a Milano per lavoro ma non c’è nessun problema con Sara. Anzi, in realtà lui ha accettato un lavoro a Roma quindi presto potranno stare insieme nella convivenza che desiderano tanto. Tuttavia, capita che qualche volta lui debba salire a Milano.

L’ex corteggiatore ha detto che le cose stanno andando avanti bene con Sara e che, anzi, dormire da solo era diventato molto difficile adesso che si è abituato a dormire con lei e stare abbracciato a lei tutta la notte. Insomma, nessuna crisi per la coppia.