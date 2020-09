All Together Now cambia: nella nuova edizione ci sarà la giuria

Grandi novità per il programma condotto da Michelle Hunziker. Ecco che cosa dicono le ultime indiscrezioni

All Together Now: in arrivo la terza stagione con tante novità

All Together Now è un programma musicale che da due anni è condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Quest’ultimo è a capo di un muro di 100 esperti nel campo della musica che ad ogni esibizione danno il loro giudizio. Il programma è stato preso da un format britannico che va in onda da gennaio 2018. All’inizio in Italia si parlava di un concorso e non di un talent.

Infatti, persone di tutte le età e di tutte le professioni potevano presentarsi di fronte al muro e cantare la canzone che volevano. Questo significa che poteva arrivare anche l’idraulico, la casalinga, la signora anziana o il ragazzo appena maggiorenne. Non importava se non si aveva mai avuto la possibilità di studiare canto. Il muro aveva poi la facoltà di dare il proprio giudizio positivo o negativo e assegnare al concorrente un punteggio.

Dopo una serie di sfide e di turni, ovviamente per il vincitore era prevista una somma in denaro come premio. Michelle e J-Ax trovavano in questo un vero e proprio punto di forza. Non era un talent, ma semplicemente una gara, senza aspettative discografiche o altro. Mediaset ha deciso di rinnovare il programma per una terza edizione che vedremo presto su Canale 5, probabilmente in autunno. Ma ci saranno grandi novità.

Tutte le novità

Dunque, Michelle Hunziker e J-Ax torneranno alla guida di All Together Now tra qualche mese in prima serata su Canale 5 e i casting per il programma sono stati aperti da poco. Tuttavia, Davide Maggio ha informato i suoi lettori che ci saranno delle novità molto importanti. Il programma verrà sostanzialmente rinnovato.

Infatti, oltre al caratteristico muro, arriverà una giuria di noti professionisti che valuteranno le esibizioni dei concorrenti. E ci sono già i nomi di questi professionisti: J-Ax, ovviamente, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Tutti hanno esperienza come giudici. Anna ha partecipato a X Factor, Renga ad Amici, Rita Pavone a Sanremo Young. Inoltre, ci sarà un cast di concorrenti fissi che rivedremo ad ogni puntata.

Non è dato sapere per ora se il muro verrà ridimensionato, quale ruolo effettivo avranno i giudici, come si svolgerà la gara. Non rimane che attendere ancora un po’ per scoprire altri dettagli.