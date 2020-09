Temptation Island, possibile nuova coppia: la Mennoia conferma il caos dietro le quinte (FOTO)

Mercoledì 9 settembre dovrebbe andare in onda la prima puntata del reality show incentrato sulle tentazioni. Dato che due fidanzati pare abbiano lasciato troppo prematuramente Temptation Island, si sta pensando ad una possibile nuova coppia da inserire.

Nonostante su Canale 5 continui ad essere diffusa la data d’inizio del programma, dietro le quinte sta accadendo un po’ di caos. Nelle ultime ore, ci ha pensato Raffaella Mennoia a confermare che ci sono ancora delle questioni da risolvere prima di poter dare delle informazioni certe. Vediamo tutti i dettagli.

Possibile nuova coppia a Temptation Island

Da un po’ si sta parlando dell’ipotetico slittamento di Temptation Island a data da destinarsi. Il motivo di questa probabile decisione risiede in alcuni problemi tecnici riscontrati dalla produzione in fase di montaggio delle clip inerenti la prima puntata. Nello specifico, pare che una coppia abbia deciso di lasciare dopo pochissimo tempo il villaggio, in seguito alla scoperta di un tradimento. Questa repentina decisione, dunque, avrebbe creato dei rallentamenti al cast che lavora dietro le quinte.

La conseguenza immediata potrebbe essere uno slittamento della data d’inizio del reality show, ma non solo. In queste ore si vocifera anche che il cast di Temptation Island potrebbe essere arricchito dall’ingresso di una nuova coppia. Il fatto che due concorrenti siano usciti dopo così poco tempo, ha creato uno spazio vacante che potrebbe essere presto riempito.

Le parole di Raffaella Mennoia

Non sarebbe la prima volta che i vertici del reality show decidano di far entrare in gioco altri protagonisti a gioco già iniziato. Ad ogni modo, al di là del gossip sulla nuova coppia di Temptation Island, resta da capire quali saranno le sorti del programma. Alcune ore fa, la caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha annunciato le date d’inizio dei programmi Mediaset.

Nello specifico, lunedì 7 settembre partirà Uomini e Donne, come sempre alle 14.45 su Canale 5. Sabato 12 settembre, invece, sarà la volta di Tu si que vales in prima serata. Infine, la donna ha risposto a tutti coloro i quali le stanno facendo domande sul programma basato sulle tentazioni. Ebbene, la Mennoia ha detto che, per avere informazioni certe, bisognerà attendere ancora un altro po’. Questi, quindi, conferma che dietro le quinte ci sia un po’ di difficoltà nel riuscire a rispettare i piani prefissati.