Enzo Capo replica alle accuse di Pamela su IG: “Fatti una vita” lei svela retroscena sul viaggio alle Maldive (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando della diatriba avvenuta durante una delle prime registrazioni di Uomini e Donne tra Enzo Capo e Pamela Barretta. I due hanno avuto un acceso diverbio terminato con l’uscita di lui dal programma.

Anche se il cavaliere sembra non fare più parte del talk show, in quanto ritornato con la sua ex, la Barretta sta continuando a lanciargli frecciatine attraverso i social. Stufo dei continui attacchi, Enzo ha deciso di replicare ed è stato davvero duro contro la dama.

Le dure accuse di Enzo Capo

Un po’ di ore fa, Pamela e Amedeo Venza hanno registrato delle IG Stories il cui scopo è stato solo quello di screditare Enzo Capo. Nel dettaglio, la donna ha detto di averlo smascherato, ragion per cui è stato costretto a dover necessariamente andare via dal programma. Dopo l’ennesima accusa, Enzo ha deciso di porsi sullo stesso piano della donna replicando alle sue accuse attraverso i social. Il napoletano ha esordito dicendo di essere tornato, finalmente, felice.

Il motivo sembrerebbe risiedere nel fatto che sia tornato con la sua ex. Capo ha esortato Pamela e Amedeo a smetterla di parlare di lui sui loro social in quanto stanno diventando davvero ridicoli. I due farebbero bene a farsi una vita in modo da smettere di entrare in quella degli altri. Nel corso del suo sfogo, poi, l’imprenditore partenopeo ha aggiunto anche dei dettagli poco galanti nei confronti della Barretta. (Continua dopo la foto)

La replica di Pamela

Enzo Capo, infatti, ha detto a Pamela di averla lasciata e di non essere affatto intenzionato a fare pace con lei, pertanto, adesso deve farsene una ragione e crearsi una vita sua. Lei non è né l’unica né l’ultima donna ad essere stata lasciata, pertanto, dovrebbe smetterla di continuare a cospargersi di ridicolo. Infine, il cavaliere ha aggiunto che certe donne, quando vengono lasciate, diventano cattive.

Pamela, ha risposto in modo altrettanto velenoso. La donna ha cominciato ad attaccare il suo ex dandogli del pezzente e dicendo di essere mantenuto dai suoi genitori. La protagonista, poi, è entrata nel dettaglio asserendo che, quando erano alle Maldive, lui la costringeva a fare delle foto dalla Water Villa per far credere a tutti i fan che loro alloggiassero lì quando, in realtà, non era affatto vero. La Barretta ha concluso dicendogli di aver parlato di lui solo per sbugiardarlo.