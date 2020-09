Nadia Crescenzi scomparsa da Formia: l’appello a Chi l’ha visto?

L’ultima volta che Nadia Crescenzi è stata vista si sarebbe trovata presso la stazione di Formia (Latina) lo scorso 11 agosto. È da quasi un mese che nessuno ha più notizie della 45enne. Il caso è arrivato anche a “Chi l’ha visto?” che ha lanciato un appello per ritrovarla. Nadia risiede a Cassino.

Secondo quanto riporta il sito di Chi l’ha visto? nella sezione Scomparsi, l’ultima volta che è stata vista a Formia, Nadia Crescenzi indossava una canottiera nera, leggins grigi e scarpe da ginnastica color viola. La donna sarebbe stata da sola. Il sito di “Chi l’ha visto?” informa che Nadia Crescenzi “vive a Cassino con il suo compagno”. Non si comprende, al momento, per quale motivo non faccia più sapere nulla di lei.

Nadia Crescenzi: scomparsa dall’11 agosto

Dallo scorso 11 agosto non si hanno più notizie di Nadia Crescenzi, 45enne residente a Cassino assieme al suo compagno. Come informa Ciociaria Oggi, al momento non ci sono elementi per affermare se il suo sia stato un allontanamento volontario o se quello di Nadia Crescenzi sia effettivamente un caso di scomparsa. Dalla redazione di Rai3 fanno sapere: “Nadia ha con sé il cellulare ma risulta spento e ha anche tutti i documenti”.

Che fine ha fatto Nadia?

Non si capisce che fine abbia fatto Nadia, si attendono aggiornamenti sul caso. A breve tornerà Chi l’ha visto? in tv e, probabilmente, il caso sarò ripreso. Sembra strano, tuttavia, che in tutto questo tempo nessuno abbia chiesto di lei. Al momento, per quello che è stato possibile verificare finora, non risultano denunce da parte di amici o parenti. Di conseguenza, attualmente non esiste alcuna indagineper fare chiarezza sulle reali sorti di Nadia. Soltanto l’appello di Chi l’ha visto? ha dato attenzione alla vicenda della 45enne vista per l’ultima volta presso la stazione di Formia. Sembra che la donna non portasse alcun bagaglio con sé.

I familiari sono preoccupati

Da quello che si legge da FanPage, Nadia Crescenzi risulta essere una persona molto abitudinaria. Nonostante le ricerche da parte della famiglia e l’appello sui social, della donna non vi è ancora nessuna traccia.

La cosa che desta preoccupazione è il fatto che non è dato sapere se Nadia stia bene o sia in difficoltà. L’unico desiderio da parte dei suoi cari è rivederla sana e salva. Chiunque sia in grado di dare informazioni su Nadia Crescenzi può contattare le forze dell’ordine o il programma Chi l’ha visto?.