Rocco Casalino in ospedale: anche lui come Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Rocco Casalino si trova ricoverato al San Raffaele di Milano

Il portavoce del Premier Giuseppe Conte, ovvero Rocco Casalino si trova in ospedale, ma non per il Covid-19. In questo caso il virus che sta mettendo in ginocchio l’intero Pianeta non c’entra nulla. Ovviamente la notizia del ricovero dell’ex gieffino ha scatenato l’interesse dell’opinione pubblica, per tale ragione il diretto interessato ha precisato che si trova in clinica non per sintomi riconducibili al Coronavirus e nemmeno che il tampone effettuato ha dato esito positivo.

Allora per quale ragione? Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, Casalino si trova al San Raffaele di Milano per un’operazione chirurgica alla mandibola. In poche parole all’ex concorrente del Grande Fratello è stata tolta una ciste, quindi la degenza sarà breve.

L’ex gieffino in ospedale: è stato operato alla mandibola per una cisti

Dopo l’asportazione di una ciste alla mandibola, il portavoce del Presidente del Consiglio verrà dimesso. Infatti il rientro di Rocco Casalino nella Capitale è programmato nelle prossime ore dove potrà tornare operativo nel suo lavoro. Ma la notizia del suo ricovero in ospedale, lo stesso dove al momento è presente Silvio Berlusconi, ha suscitato molto interesse perché in molti sospettavano che avesse il Covid-19.

Per l’ex Premier il ricovero è stato necessario perché nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate, presentando dei sintomi tipici del virus. I due si trovano ricoverati nella stessa struttura ospedaliera e alcuni sul web hanno ironizzato sul fatto che l’ex gieffino e Berlusconi potessero fare due chiacchiere nei corridoi del San Raffaele.

Rocco Casalino dalla paparazzata con Gabriele Rossi al possible ritorno di fiamma col suo ex

Da qualche giorno Rocco Casalino è al centro dell’attenzione non solo per il suo ricovero presso il San Raffaele di Milano. Il portavoce del Premier Giuseppe Conte, infatti è stato protagonista anche della cronaca rosa estiva. Qualche settimana fa è stato fotografato più volte in compagnia del giovane attore Gabriele Rossi.

Ma di recente sono spuntati altri scatti, in cui stavolta l’ex concorrente del Grande Fratello è insieme al fidanzato José Carlos Alvarez. Tra i due sembra proprio che non sia finita, anzi pare che sia in corso un ritorno di fiamma. Sarà così?