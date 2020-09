Andrea Delogu non rispetta le notte anti-contagio abbracciando Marcello Masi a La vita in diretta estate [FOTO]

Andrea Delogu abbraccia Marcello Masi

Ebbene sì, la stagione estiva 2020 de La vita in diretta è giunta al termine. Infatti, i due padroni di casa Marcello Masi ed Andrea Delogu, venerdì 4 settembre hanno salutato il pubblico di Rai Uno. Un’edizione particolare, come lo è vststa anche quella tradizionale con Lorella Cuccarini e Alberto Matano, condizionata dalla presenza del Covid-19.

In questi mesi in televisione abbiamo visto l’assenza del pubblico in studio, ma anche l’impossibilità di abbracciarsi e stringere la mano tra colleghi o tra ospiti. Una regola che è stata in parte infranta dall’ex iena e dall’ex direttore del Tg2.

Dopo che Matano ha dato appuntamento per lunedì, la Delogu ha detto: “Io devo fare una cosa, una cosa che non facciamo da sempre“. Quindi si è recata dietro le quinte per recuperare un telo di plastica trasparente. A quel punto se lo ha adagiato sulla testa, facendolo scivolare lungo tutto il corpo. Quindi ha abbracciato calorosamente il collega, mettendo in atto un momento davvero commovente. (Continua dopo la foto)

Il conduttore de La vita in diretta estate fa dei complimenti alla Delogu

Quindi, venerdì 4 settembre 2020 su Rai Uno è andato in onda l’ultimo appuntamento de La vita in diretta estate. Mentre da lunedì prossimo ci sarà la conduzione in solitaria di Alberto Matano, il quale è intervenuto nella puntata finale del format estivo.

Per l’occasione, qualche minuto prima dell’abbraccio descritto prima, Marcello Masi ha voluto spendere delle parole al miele e piene di affetto e stima nei confronti della collega che ha avuto al suo fianco per due mesi. “Andrea Delogu è una grande artista, è una grande giornalista, perché ha fatto da sola dei pezzi in maniera straordinaria, e quindi sono molto felice”, ha asserito il giornalista.

L’appello di Marcello Masi a La vita in diretta estate

Nell’ultima puntata de La vita in diretta estate, in onda venerdì 4 settembre 2020, la padrona di casa Andrea Delogu si è espressa sul proprio futuro. Subito dopo la conduttrice si è fatta vedere dal pubblico di Rai Uno coperta da un telo di plastica tra le braccia del collega Marcello Masi.

Quest’ultimo ad un certo punto si è commosso e per tale ragione ha voluto fare un appello ai telespettatori della prima rete: “Abbiamo parlato a quelle decine, centinaia di persone che per strada ci sorridono: se non vi costa molto, continuate a farlo”.