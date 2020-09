Beatrice Valli e Marco Fantini derubati: “Hanno spaccato tutto”, rilevate impronte digitali (FOTO)

In questi giorni è in atto la 77° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Tra i vari personaggi popolari che hanno sfilato sul tanto agognato Red Carpet ci sono anche Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia, però, in un momento così gioioso, si è trovata ad affrontare un dramma.

Poche ore fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha registrato delle Instagram Stories in cui ha annunciato che dei ladri si sono introdotti nel loro ufficio rubando e distruggendo praticamente tutto, vestiti per l’evento compresi.

Beatrice Valli racconta il furto

Il risveglio non è stato certamente tra i migliori per Beatrice Valli e Marco Fantini. I due ragazzi sono a Venezia per partecipare alla Mostra del cinema, ma un brutto imprevisto ha compromesso il loro umore gioioso. Dei ladri sono entrati nell’ufficio dei due ragazzi ed hanno rubato praticamente tutto. Entrambi i protagonisti di questa disavventura hanno spiegato quanto accaduto attraverso i profili social e i dettagli sono davvero da brividi.

Beatrice ha detto di non voler neppure mostrare le immagini di come hanno trovato l’ufficio, in quanto sono raccapriccianti. I ladri hanno, non solo rubato tutto, ma anche distrutto il locale che hanno scassinato. Tra i vari danni c’è sicuramente, il fatto che è stato rubato anche l’abito che Marco avrebbe dovuto indossare questa sera sul Red Carpet. Per fortuna, invece, quello della Valli sembra sia stato salvato. (Continua la foto)

Marco Fantini aggiunge dettagli

Ad aggiungere ulteriori dettagli alla vicenda ci ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne. Marco Fantini ha, innanzitutto, detto che sia lui, sia Beatrice Valli che i suoi figli stanno tutti bene, pertanto, questo è già un dato rassicurante. Ad ogni modo, essere violati in questo modo è una cosa davvero orribile che non augura a nessuno. Il ragazzo, inoltre, ha spiegato che la Scientifica è riuscita a trovare delle impronte digitali dei malintenzionati.

In più, le telecamere di sorveglianza presenti sul posto hanno rilevato anche i volti dei ladri. Pertanto, le vittime hanno speranza di credere che possano essere identificati e possa essere fatta giustizia. Ad ogni modo, l’increscioso avvenimento non è stato in grado di far sparire il sorriso dai loro volti. I due, infatti, si stanno già attivando per trovare un nuovo abito da far indossare a Marco per il grande evento.