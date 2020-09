Jasmine Carrisi, la confessione su Al Bano: “Essere sua figlia mi ha fatto soffrire”

Jasmine Carrisi e la confessione sul padre Al Bano

Da qualche settimana Jasmine Carrisi è al centro dell’attenzione mediatica per via dell’uscita del suo primo singolo dal titolo ‘Ego’. La 19enne, primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso sta facendo di tutto per non essere associata ai suoi genitori, soprattutto per non sentirsi dire ‘Sei figlia di…’. Nell’ultimo periodo la sorella maggiore di Bido è completamente cambiata e ne ha dato dimostrazione in una recente intervista al magazine DiPiù.

La ragazza ha dichiarato: “Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa”. La ragazza che è fidanzata con Alessandro Greco ha fatto riferimento ai pregiudizi che le persone hanno nei suoi confronti: “Essere figlia di Al Bano a volte mi ha fatto soffrire ma ora voglio cantare con lui”. Mail desiderio della giovane è quello di diventare cantante come il padre.

La gelosia del cantautore di Cellino San Marco

Intervistata dal periodico DiPiù, oltre a parlare della musica e dei sogni che ha nel cassetto, Jasmine Carrisi ha fatto una rivelazione sul padre Al Bano. In pratica la 19enne ha detto che il genitore è abbastanza geloso perché da un anno è felicemente fidanzata con Alessandro Greco. I due ragazzi si sono rivisti dopo i tre mesi di quarantena e sui loro account Instagram sono apparsi molto affiatati.

La sorella di Bido, inoltre, ha detto che il cantautore di Cellino San Marco è anche geloso di lei in generale. Per tale ragione ha reso noto un aneddoto: “Per girare il video della mia canzone mi ero messa una felpa larga, ma avevo la gonna corta. Papà mi fa: ‘Dove te ne vai in giro con quelle cosce di fuori?’ Io mi sono mesa a ridere, lui pure”.

Jasmine Carrisi sogna Sanremo insieme al padre Al Bano

La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, nonostante la giovane età ha le idee ben chiare sul suo futuro, un più sogna in grande. Da qualche settimana la 19enne sta ottenendo un grande successo sui social network e sulle piattaforme digitali grazie al suo primo singolo ‘Ego’.

Inoltre, in una recente intervista la ragazza ha confessato che un giorno le piacerebbe calcare il prestigioso palco del Teatro Ariston, gareggiando insieme al padre al Festival di Sanremo. Al magazine DiPiù ha concluso così la sua intervista: “Abbiamo due generi musicali diversi, ma sarebbe il sogno che si avvera”.