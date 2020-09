Paura a Bake Off Italia, concorrente di Benedetta Parodi cade: arriva l’ambulanza

Caduta a Bake Off Italia 2020: concorrente si infortuna

Venerdì sera 4 settembre 2020 su Real Time è andata in onda la prima puntata dell’ottava stagione di Bake Off Italia. Quest’anno il programma dedicato ai dolci condotto da Benedetta Parodi ha visto l’ingresso di un nuovo giudice. Infatti, oltre ai veterani Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio, si è aggiunta la new entry Csaba Dalla Zorza. I concorrenti in gara sono sedici, divisi in due batterie di otto.

Nella prima ci doveva esserci anche Peperita, caduta durante la corsa verso il tendone per realizzare le prove. La ragazza è stata trasportata con l’ambulanza per essersi infortunata ad un ginocchio. Successivamente la diretta interessata ha annunciato il suo ritiro dalla gara poiché impossibilitata a rimanere in piedi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto in trasmissione.

La concorrente Peperita si fa male ad un ginocchio: costretta al ritiro

Subito dopo aver assistito alla brutta caduta di Peperita mentre si stava dirigendo al tendone, Benedetta Parodi ha detto: “Aspettiamo di sapere se Peperita potrà partecipare entrando nella seconda batteria”. Di conseguenza la ragazza è stata sostituita ma, al momento dell’inizio della seconda batteria, la padrona di casa di Bake Off Italia ha annunciato il suo ritiro.

Quindi, al posto dell’infortunata è entrata un’altra ragazza. concorrente. A quel punto è iniziata la gara vera e propria con la preparazione della torta ‘curriculum’, ovvero un dolce in grado di rappresentare ognuno di essi. “Sono ufficialmente fuori da Bake Off. Non so dove, non so come, non so quando, ma ci rivedremo”, ha promesso Peperita grazie ad un video-messaggio.

Benedetta Parodi definisce Bake Off Italia 2020 imprevedibile

Nei primi minuti della prima puntata dell’ottava stagione di Bake Off Italia, la padrona di casa Benedetta Parodi ha definito imprevedibile l’edizione che è appena incominciata su Real Time,canale 31 del digitale terrestre.

L’ex giornalista di Studio Aperto subito dopo la sigla ha presentato al pubblico il quarto giudice, novità di quest’anno, che si chiama Csaba Dalla Zorza. Infine, ricordiamo che la sorella di Cristina Parodi nelle prossime settimane sarà impegnata con un nuovo progetto televisivo al momento top secret su La7, rete nella quale per anni ha presentato Il menù di Benedetta.