Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, interviene la madre di lei, sul web: “È tutta una cosa di gossip” (FOTO)

Tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano ad esserci dei misteri. A distanza di svariate settimane, il web non smette di chiedersi se i due siano in crisi, si siano lasciati, oppure stiano ancora insieme. A fare un po’ di chiarezza sulla vicenda ci ha pensato la madre di lei.

La signora Veronica, attraverso un commento sul suo profilo Instagram, ha fatto intendere che tra i due non sia accaduto proprio nulla. Se così fosse, però, per quale ragione sono circolate tutte queste segnalazioni in questi giorni? Molti utenti del web non possono che credere che si sia trattato solo di una trovata per fare gossip.

Il post della madre di Cecilia

In queste ore la madre di Cecilia Rodriguez è intervenuta in merito ai rumors relativi all’ipotetica separazione tra la fanciulla e Ignazio Moser. Tutto è nato a seguito del post pubblicato dalla donna in cui ha mostrato un’immagine di sua figlia su Red Carpet del Festival di Venezia. La sorella di Belen, infatti, ha sfilato sul tappeto rosso indossando un abito argentato lungo con spacco vertiginoso. Il suo look è stato molto apprezzato dagli utenti del web.

La madre di Cecilia, ovviamente, non ha potuto che tessere le lodi di sua figlia pubblicando uno scatto della fanciulla. Diverse persone, allora, sono intervenute per fare i complimenti alla Rodriguez e non solo. Tra i commenti, infatti, c’è stato anche chi ha commentato le voci che stanno circolando sulla donna e il suo compagno. (Continua dopo il post)

Le accuse contro la Rodriguez e Ignazio Moser

Nello specifico, l’utente in questione ha detto che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia bellissima e tutto ciò che è circolato in questi giorni è una bugia. Tra i due non sarebbe mai successo nulla e sono sempre stati insieme. I due rappresenterebbero l’emblema dell’amore per la persona che ha lasciato questo commento. La signora Veronica Cozzani ha risposto a questo commento mettendo un like e un “Gracias” con tanto di cuore annesso.

Il fatto che, dunque, la donna abbia condiviso appieno il commento del fan sta facendo credere che tra i due protagonisti non sia davvero successo nulla. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha detto che, probabilmente, la coppia abbia inventato questa querelle solo per tornare ad avere i riflettori puntati addosso. Cecilia e Ignazio, nel frattempo, sono ancora chiusi in un rigoroso silenzio.