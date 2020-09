Serena Enardu fa preoccupare i suoi fan: “Ho sofferto l’impotenza del mio corpo”

Serena Enardu non sta tanto bene

Un periodo particolarmente difficile quello che sta vivendo Serena Enardu. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver lasciato per la seconda volta il fidanzato Pago sta avendo qualche problema di salute. A renderlo noto è stata lei stessa attraverso uno sfogo sul suo account Instagram. Lo stesso profilo che qualche settimana fa ha visto condividere una foto che ha scatenato un putiferio sui social.

In quell’occasione insieme alla sorella gemella Elga aveva postato uno scatto che mostrava una torta di compleanno con una svastica. Ma tornato ai suoi malesseri, l’ex gieffina ha confidato di aver contattato addirittura uno specialista facendo preoccupare molto i follower.

I vari malesseri dell’ex gieffina

Da qualche tempo l’ex tronista Serena Enardu sta convivendo con diversi stress. Inizialmente la fine della sua storia d’amore con Pago, e successivamente l’incendio provocato alla sua macchina e la le critiche feroci ricevute dal web per la foto della torta con la bandiera nazista. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha iniziato ad avere strani sintomi.

Ad esempio le è apparso un rush cutaneo dovuto a un episodio allergico. Per tale ragione la ragazza ha dovuto assumere dell’antistaminico. Attraverso il suo account Instagram, dove tiene aggiornati i follower sul suo stato di salute, la sorella gemella di Elga ha riferito di stare bene, specificando di aver contattato uno specialista.

Serena Enardu rassicura i follower

“Ragazzi sto bene e andrò comunque a visita dalla mia dottoressa. Effettivamente sono un po’ palliduccia e ho sofferto l’impotenza del mio corpo… Lo sfogo ce l’ho ancora. Sono un po’ stordita dal farmaco che ho preso”, ha confessato Serena Enardu su Instagram. Con molta probabilità l’ex tronista di Uomini e Donne non sta passando un bel periodo anche a causa della chiusura della relazione sentimentale col cantante sardo Pago. I due sembra si siano rivisti per fare dei chiarimenti e capire quale sono le ragioni che li avrebbero spinti a lasciarsi per la seconda volta.

Tuttavia il professionista e l’ex gieffina pare che non abbiano intenzione di tornare insieme. Al momento Pacifico Settembre è impegnato con la tournée promozionale del suo nuovo libro. In un primo momento la stessa Enardu gli aveva puntato il dito contro accusandolo di aver sfruttato la loro relazione solo per riuscire a vendere più copie dell’autobiografia.