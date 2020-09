Enrico Papi ha subito un grave lutto: è morta la madre

Di recente, Enrico Papi ha subito un grave lutto: è morta, infatti, sua madre. Solo cinque giorni fa, la donna aveva compiuto 81 anni. A portare via la signora Luciana Riccioni all’affetto dei suoi cari è stata una brutta malattia di cui soffriva da tempo. Come leggiamo da Gossip e TV, in vita la donna era proprietaria terriera. Qualche tempo fa,la madre di Enrico era stata ospite da Barbara D’Urso assieme ai suoi familiari, per raccontare il rapporto con suo figlio, attualmente alla conduzione di Guess my age su TV8. Presente in quell’occasione anche Samuele Papi, marito di Luciana e padre di Enrico, di professione commerciante d’auto.

Enrico Papi ha voluto ricordare la madre appena deceduta, tramite una toccante dedica su Instagram in cui è possibile vedere uno scatto di Luciana. L’ex conduttore di Sarabanda ha ringraziato la sua mamma per tutto quello che gli ha dato durante la sua vita.

Enrico Papi: l’ultimo saluto alla madre

Enrico Papi ha salutato la sua adorata mamma con queste commoventi parole: “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi”. Il conduttore televisivo ha poi ringraziato la signora Luciana per tutto l’affetto e gli insegnamenti che ha dato in vita a lui e al resto dei suoi cari. Il toccante messaggio è stato immediatamente inondato da like e commenti di condoglianze da parte dei follower del 55enne.

Il compleanno di mamma Luciana

Solo cinque giorni fa, la signora Luciana aveva festeggiato i suoi 81 anni. Per l’occasione, Enrico Papi aveva postato una foto in cui appaiono lui e la genitrice, pregno di affetto e amore filiale: “L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. BUON COMPLEANNO MAMMA”.

Cosa fa attualmente il presentatore televisivo?

Ricordiamo come attualmente Enrico Papi sia attualmente impegnato nella conduzione di Guess my age – indovina l’età, uno degli show più apprezzati del canale Sky visibile in modalità free. Il format in questione è giunto alla sua quarta edizione ed è divenuto un appuntamento fisso del preserale su TV8.

Enrico Papi ha una seconda residenza a Miami, in Florida, dove trascorre il tempo assieme alla famiglia durante i periodi di relax, quando è libero dagli impegni lavorativi. A breve, il conduttore sarà al timone di un nuovo show: Name that tune. Il format sarà molto simile a quello dell storico programma Mediaset Sarabanda.