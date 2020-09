Elettra Lamborghini, delirio all’addio al nubilato, stanza sfasciata: le immagini censurate (FOTO)

Il giorno 26 settembre, Elettra Lamborghini convolerà a nozze con il cantante Afrojack e ieri si è tenuto il suo addio al nubilato. Per l’occasione, l’artista ha deciso di dare luogo ad un week-end di festeggiamenti insieme ai suoi amici più cari.

La serata di ieri, però, ha preso una piega davvero devastante, sta di fatto che i partecipanti alla festa hanno cominciato a bere in modo smisurato. Alcune delle immagini dell’evento sono state rimosse, in quanto reputate, forse, troppo eccessive.

L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è il suo team di amici si trovano attualmente nella Tenuta San Domenico di Sant’Angelo, vicino Caserta. Tutti gli invitati sono stati ospitati dalla ricca ereditiera e trascorreranno insieme a lei questi giorni che anticipano il lieto evento. Ieri sera, tutte le donne si sono cimentate nei festeggiamenti dell’addio al nubilato della protagonista. Partiamo dal dress code, in quale imponeva rigorosamente abiti bianchi.

La futura sposa ha indossato un completo spezzato formato da top di lustrini e gonna bianca trasparente. Non da meno sono state le sue amiche che, tra trasparenze, spacchi e scollature, non sono certamente passate inosservate. Tutte le fanciulle sono andate a mangiare fuori e poi a ballare. Al termine della serata, poi, si sono recate presso la struttura in cui stanno alloggiando ed hanno cominciato a “distruggere” la stanza. (Continua dopo la foto)

Le foto censurate

L’influencer Deianira Marzano ha pubblicato alcuni scatti inediti dell’addio al nubilato di Elettra Lamborghini. Nel dettaglio, si tratta di foto che sono state cancellate dalla diretta interessata, forse perché reputate troppo esagerate. Dalle clip in questione, però, è possibile vedere come la stanza sia stata messa a soqquadro. Alcuni tavolini sono stati capovolti, molti oggetti erano per terra, compresi alcuni dei protagonisti della festa.

La stessa Elettra ha commentato quanto accaduto dicendo di amare perdutamente le persone ubriache. In merito a lei, invece, la donna ha detto di essere astemia, sta di fatto che ha spiegato di essere stata sobria per tutta la sera e di non aver fatto altro che prendere in giro i suoi amici. Al termine della notte di baldoria, oggi tutta la troupe si è concessa una giornata in barca. Considerando il periodo di emergenza sanitaria nel quale viviamo, la Lamborghini ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fan dicendo di aver fatto il test per il Covid ed è negativa.