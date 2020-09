Oroscopo 6 settembre 2020: grande ripresa dei Gemelli, giornata no per tre segni

L’Oroscopo di domenica 6 settembre 2020 pone i Vergine in prima posizione. Momento di grande recupero anche per i nati sotto il segno sei Gemelli. Giornata no per Cancro, Pesci e Leone

Oroscopo primi sei segni

1 Vergine. Primo posto per i nati sotto questo segno. La giornata odierna si prospetta molto energica. Oggi vi sentiti ottimisti, pertanto, fareste bene a sfruttare tutta questa forza per realizzare qualcosa di concreto. In amore vi sentite appagati, così come sul lavoro. Ricordate che oggi nessuno riuscirà a resistervi, quindi, approfittatene.

2 Gemelli. I nati sotto questo segno scalano la classifica. L’Oroscopo del 6 settembre vi anticipa che sta per cominciare un periodo molto florido per i sentimenti. L’amore è dalla vostra parte, ma ricordate che la fortuna aiuta gli audaci. Anche nel lavoro ci saranno opportunità per dimostrare quanto valete.

3 Scorpione. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. A partire da oggi vi sentirete molto motivati sotto questo punto di vista. In amore potrebbe esserci qualche piccolo qui pro quo, ma si tratterà solo di nuvole passeggere. Se state pensando di intraprendere un nuovo progetto, non lasciatevi spaventare dalle incertezze.

4 Toro. Momento di ripresa per i Toro. L’Oroscopo del 6 settembre denota una giornata molto motivante per quanto riguarda il lavoro. Sono favoriti coloro i quali svolgono mansioni scientifiche, legate all’occulto e all’astrologia. C’è un forte bisogno di cambiare e di ricevere nuovi stimoli, specie in amore.

5 Capricorno. Troppe volte vi fate più problemi del dovuto. Spesso vi aggrappate a dei ricordi credendo che rappresentino delle certezze ma, in realtà, non è affatto così. Siate più ottimisti ed abbandonate i preconcetti. Cimentatevi di più nelle vostre passioni e non è escluso che possiate trasformarle in qualcosa di molto di più.

6 Bilancia. I nati sotto questo segno acquisiranno una certa padronanza di se stessi e delle proprie emozioni. Questo vuol dire che riuscirete ad essere molto più calmi ed equilibrati. Sarete degli ottimi pacieri, ma avrete una scarsa attitudine al prendere decisioni importanti, specie se avete poco tempo a disposizione.

Previsioni 6 settembre ultime sei posizioni

7 Sagittario. Se siete single, tenete gli occhi aperti perché in questi giorni potrebbero nascere nuovi amori. Ricordate, però, che per potervi cimentare in nuove relazioni dovete avere la mente libera. La sfera economica è quella che vi darà più preoccupazioni, ci sono diverse cose da rivalutare.

8 Acquario. La giornata potrebbe essere caratterizzata da qualche screzio in amore. Cercate di mantenere la calma e di evitare di dare luogo a scenate. Sono giorni un po’ tesi, in cui sentite troppo forte il peso delle vostre responsabilità. Cercate di non sovraccaricarvi di problemi che non vi riguardano.

9 Ariete. L’Oroscopo del 6 settembre vi annuncia che sarà una giornata un po’ tesa. Oggi vi sentite irritabili e potreste essere spinti ad avere reazioni estreme. Ad ogni modo, queste emozioni possono trasformarsi anche in qualcosa di produttivo. La temerarietà potrebbe trasformarsi in intraprendenza, pertanto, sfruttate questo vantaggio nel lavoro.

10 Cancro. Oggi potreste sentirvi un po’ inadatti all’ambiente circostante. Potreste provare la sensazione di sentirvi grigi in mezzo ad una miriade di persone colorate. Questo potrebbe generarvi qualche turbamento. Non lasciatevi troppo influenzare da questi pensieri negativi, è tutto passeggero.

11 Pesci. Questa non è certamente la giornata giusta per stipulare nuovi contratti o prendere decisioni importanti. Siete un po’ troppo vulnerabili e facilmente manipolabili, per tale ragione, state lontano dalle persone di cui non avete massima fiducia. In amore siete un po’ confusi, non tutto sta andando come avreste voluto.

12 Leone. Momento no per i nati sotto questo segno. In amore vi sentite un po’ nervosi, forse non siete più sicuri delle decisioni prese di recente. Nel lavoro, invece, potrebbe crearsi qualche conflitto d’interesse. Cercate di essere razionali e di non prendere scelte dettate dalla rabbia.