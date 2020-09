Uomini e Donne, Gemma Galgani sta recitando? Giornalista la smaschera: “Questo ruolo le fa gioco”

Secondo Alessandro Cecchi Paone la dama Gemma non finge

Da qualche tempo Alessandro Cecchi Paone cura una rubrica sul magazine Nuovo Tv di cui si occupa di televisione rispondendo alle lettere dei lettori. A tal proposito, di recente il noto giornalista ha ricevuto una email chiedendogli il suo parere su Gemma Galgani, storica dama del Trono over di Uomini e Donne. Secondo la dona,, lo scopo della torinese non è quello di trovare l’amore ma solo di rimanere più a lungo sotto i riflettori e acquisire sempre di più la popolarità.

A quel punto il divulgatore scientifico ha replicato facendo intendere che l’ex di Manetti pare non reciti nessun copione, dicendo però che è molto abile a fare il suo gioco. “Non so se Gemma reciti una parte: qualunque sia la verità sulla sua caccia all’amore, è evidente che questo ruolo le fa gioco…La Galgani è così, segue questa linea e, probabilmente, lo farà anche in futuro…”, ha asserito l’ex conduttore de La macchina del tempo.

Il giornalista su Gemma: ‘Affezionata al ruolo di zitella per sempre’

Sempre sulla sua rubrica che cura sul periodico Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone ha detto un suo parere su Gemma Galgani. Secondo lui la dama piemontese del parterre senior di Uomini e Donne si è affezionata al ruolo di ‘zitella per sempre’.

“Un ruolo questo che alla fine hanno accettato tutti, da Maria fino ai telespettatori…A parte, ovviamente, qualcuno…”, ha scritto il noto divulgatore scientifico. Un ruolo che in questi dieci anni ha regalato alla torinese tanta popolarità e sempre al centro del gossip. Non per questo gli appuntamenti del Trono over di U&D dedicate a lei sono le più seguite dell’intera programmazione.

Lettrice contro la Galgani per la storia con Sirius

L stessa lettrice di Nuovo Tv, nella email inviata alla rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone ha scritto il suo punto di vista sulla frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Secondo la donna era una cosa abbastanza ridicola visto l’enorme differenza d’età.

“E’ stata un’autentica pagliacciata: un flirt con il giovanissimo Sirius, uno che può essere suo nipote…”, ha scritto la persona in questione. Una reazione che hanno avuto gran parte dei telespettatori del dating show di Maria De Filippi che torna il 7 settembre 2020.