Uomini e Donne, anticipazioni di oggi lunedì 7 settembre: nuovo amore per Gemma Galgani

Ritorna il dating show Uomini e Donne: primo appuntamento settimanale

Dopo una lunga pausa dovuta alle ferie estive, oggi pomeriggio lunedì 7 settembre 2020 alle 14:45 su Canale 5 riparte Uomini e Donne. Il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi è giunto alla sua 24esima stagione. Per ragioni di sicurezza dovuta al Covid-19, la produzione ha deciso di rivoluzionare lo studio adottando dei dispositivi di sicurezza per il pubblico e i protagonisti del Trono classico e over, che quest’anno saranno insieme.

Il programma prende il posto della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Come ormai noto, la trasmissione Mediaset viene registrata con largo anticipo, di conseguenza siamo già a conoscenza di quello che accadrà durante il primo appuntamento. Molti spoiler sono stati resi noti da Il Vicolo delle News, in particolare sui protagonisti del parterre senior.

Gemma litiga con Nicola, Pamela ed Enzo ai ferri corti

Le anticipazioni della prima puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset, rivelano che il pubblico assisterà ad un acceso scontro tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Ricordiamo che i due si sono conosciuti nella passate edizione ma durante l’estate si sono lasciati. Inoltre verremo a conoscenza di un possibile nuovo flirt per la dama torinese, che pare avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di un chirurgo.

Infatti in studio la 70enne apparirà molto diversa in viso perché nel mese di luglio di è fatta un lifting. Ma i momenti di tensione non sono terminati qui, infatti sembra che ci sarà anche una forte discussione tra Enzo Capo e Pamela Barretta. In studio tornerà pure il cavaliere campano Armando Incarnato, ma nei suoi confronti non ci saranno buone notizie.

Nuovo studio e regole inedite a Uomini e Donne

Gli spoiler sul primo appuntamento del dating show di Maria De Filippi, svelano anche che Armando Incarnato sia stato rifiutato da una bella ragazza. Come accennato prima, la nuova stagione di Uomini e Donne vede lo studio di Canale 5 totalmente rinnovato. Inoltre, per la prima volta in assoluto da dieci anni a questa parte non ci sarà nessuna distinzione tra Trono classico e quello over.

Ai corteggiatori, in più, sarà data la possibilità di messaggiare con i tronisti tramite uno cellulare della redazione, un novità inedita per il programma Mediaset. Pare, inoltre che in trasmissione troveremo il primo trono trans della storia del dating. Al momento, però,è solo un rumor.