Elettra Lamborghini rischia un “fuori di seno” durante il suo addio al nubilato [FOTO]

Elettra Lamborghini e la storia d’amore con Afrojack

Ebbene sì, Elettra Lamborghini ha rischiato seriamente di uscire di seno durante il party organizzato per il suo addio al nubilato. Nel corso dei festeggiamenti, la ricca ereditiera ha infatti perso la fascia. Il piccolo incidente piccante è stato testimoniato da un paio di Stories che la stessa ha poi condiviso sul suo seguitissimo account Instagram.

Ricordiamo che prossimamente l’ex giudice di The Voice of Italy convolerà nozze col fidanzato Nick van de Well, conosciuto da tutti come Afrojack, dj proveniente dell’Olanda. I due innamorati hanno hanno ufficializzato la loro storia d’amore lo scorso 25 dicembre 2019, prima che nel nostro Paese scoppiasse la pandemia. In quell’occasione annunciarono anche le loro nozze. La coppia si conosce già da diverso tempo, anche se i fan della cantante, prima del Natale dello scorso anno non erano a conoscenza di questa relaione sentimentale.

La ricca ereditiera rischia di uscire di seno

Chi segue le vicende amorose e non solo Elettra Lamborghini, sa perfettamente che il suo matrimonio con Afrojack è stato inizialmente rinviato a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Una pandemia che si è abbattuta sul nostro Paese e su gran parte del Pianeta.

Ma dopo alcuni mesi la cantante e il dj originario dell’Olanda sono pronti per giurarsi il sì eterno. Prima di sposarsi, però, la ricca ereditiera ha voluto festeggiare con un addio al nubilato a cui non ha badato certo a spese. E proprio lì è accaduto un piccolo incidente piccante. (Continua dopo le foto)

Tampone per gli invitati alla festa dell’addio al nubilato e per le nozze

E a proposito di matrimonio, Elettra Lamborghini ha preso una decisione per il giorno più importante della sua vita. In poche parole la cantante ha imposto il tampone a tutti gli invitati, sia per la festa dell’addio al nubilato che durante la cerimonia nuziale. Anche la stessa ereditiera ha fatto il test e per sua fortuna è risultata negativa. Il party si è svolto lo scorso 4 settembre a Capua, all’interno di un ristorante di lusso.

Durante la serata la fidanzata di Afrojack e gli invitati si sono divertiti cantando al karaoke e bevendo alcolici. Tutti tranne lei perché è astemia. Per l’occasione la ragazza ha condiviso tante clip nelle Stories del so profilo Instagram. Una di queste ha mostrato la 26enne romagnola perdere la fascia, rischiando di andare fuori di seno. Successivamente la festa si è spostata a Capri su una barca di lusso.