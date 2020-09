Alessandra Amoroso, disavventura per la cantante salentina: “Mi sono fatta male…”

Alessandra Amoroso protagonista de La Partita del Cuore 2020

Qualche giorno fa in diretta su Rai Uno si è disputata La Partita del Cuore. Una della star della serata è stata Alessandra Amoroso che addirittura è stata promossa capitano della sua squadra. La professionista salentina ha guidato i colleghi nel match benefico. Una versione rimodernata rispetto a quella tradizionale a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Infatti si è disputato un mini torneo formato da quattro squadre per una gara di mezz’ora ciascuna e all’ultimo la classifica finale. Lo scopo della manifestazione era quello di raccogliere dei fondi, promossa dalla Music Innovation Hub, a sostegno degli operatori del mondo musicale. Ovviamente l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi non poteva mancare all’evento anche se nei minuti finali si è infortunata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto alla giovane artista.

La cantante salentina si infortuna in campo

La squadra guidata da Alessandra Amoroso ha fatto una bella figura con gli latri professionista in gara. Addirittura la professionista salentina è stata nominata come la rivelazione dell’intera serata. Dopo aver trionfato 3-0 ai calci di rigore contro la squadra del ragazzo di Monghidoro, ovvero Gianni Morandi, il team dell’ex allieva di Amici si è scontrato nella finalissima con gli undici guidati dal rapper Salmo.

Purtroppo nel match conclusivo la cantante pugliese ha perso per 1-2. E proprio in quel frangente è accaduto qualcosa di negativo per la Amoroso. Infatti quest’ultima p rimasta vittima di un infortunio che l’ha comunque costretta a lasciare il campo di gioco. Si spera nulla di grave, tuttavia Alessandra si è rivolta ai massaggiatori presenti nello stadio.

Alessandra Amoroso e il botta e risposta col conduttore Carlo Conti

L’infortunio di Alessandra Amoroso è stato causato per aver ricevuto una botta dall’ex calciatore della Roma e dell’Inter Christian Panucci. Uno scontro che ha costretto la cantante salentina ad uscire immediatamente dal campo di gioco nel match finale.

La brutta disavventura ha richiamato l’attenzione del conduttore Carlo Conti. Infatti il professionista toscano è intervenuto e sincerarsi sullo stato di salute dell’ex allieva di Amici. “Non va bene, mi sono fatta male”, ha detto la ragazza pugliese. Mentre il presentatore ha voluto sdrammatizzare in questo modo: “Almeno la voce sta bene“.