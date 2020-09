DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 12 settembre: Sanem gelosa di Ceyda

Appuntamenti numero 67 e 68 di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno dopo il debutto in prime time su Canale 5, andrà di nuovo in onda sabato 12 settembre 2020 a partire dalle ore 14:20 sino alle 16:00 per poi cedere la linea alla nuova stagione di Verissimo.

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti svelano che Ceyda farà ingelosire molto Sanem, quando inizierà a manifestare il suo interesse nei confronti di Can. Mentre Emre si arrabbierà quando verrà a conoscenza che la sua ex Aylin si è alleata con Enzo Fabbri per far fallire la Fikri Harika.

Sanem gelosa di Ceyda che sta attaccata a Can

Le anticipazioni del 67esimo e 68esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda sabato 12 settembre 2020 prima di Verissimo, svelano che al centro della trama ci sarà Ceyda. La ragazza sarà disposta a tutto pur di conquistare Can. Infatti si farà scattare delle foto dallo stesso Divit durante il set. Sanem, accecata dalla gelosia approfitterà di un momento di distrazione dei due facendo sparire dalla macchina fotografica tutti gli scatti della direttrice della Compass Sport. Nel frattempo Nihat e la sua dolce metà Mevkibe saranno ancora in una fase di tensione.

Marito e moglie infatti, parleranno tra loro solamente grazie al supporto della loro figlia maggiore Leyla. Subito dopo, quando il fotografo si presenterà arrabbiato negli uffici di Enzo Fabbri, non riuscirà a incontrare l’imprenditore italo-francese. Quest’ultimo non avrà nessuna intenzione di cedere la sua quota azionaria della Fikri Harika. Di conseguenza preparerà una delega nei confronti di Aylin per poter gestire il suo pacchetto.

Emre furioso con Aylin che si è alleata con Enzo Fabbri

Gli spoiler delle prossime due puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Enzo Fabbri si nasconderà con la sua assistente mentendo al fotografo. Infatti farà sapere a quest’ultimo di essere partito per l’Italia. Mentre la perfida Aylin farà sapere al suo ex fidanzato Emre di essere la rappresentante dell’italo-francese alla Fikri Harika. Il secondogenito di Aziz, dopo essersi scontrato con la dark lady davanti a tutti, si renderà conto che quest’ultima sta mandando avanti un piano ai danni di Can e dell’azienda di famiglia. Quindi Sanem deciderà di parlare con il fratello di Can.

Lui proporrà un accordo alla giovane aspirante scrittrice che consisterà nel mandare via Aylin dalla società. Nel frattempo Osman, dopo aver fatto un colloquio, si vedrà con Leyla in agenzia, ma tra loro non andrà affatto bene. In conclusione il fotografo provocherà la rabbia di Deren, non appena la informerà che a presentare la campagna pubblicitaria della Compass Sport sarà la Aydin. Mentre la ragazza sarà sempre più gelosa di Ceyda che passerà sempre più tempo con il protagonista sella serie tv.