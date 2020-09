Enzo e Pamela, presunta aggressione censurata a Uomini e Donne, lui: “Mi ha messo le mani al collo” (FOTO)

In questi giorni è in atto una vera e propria guerriglia social tra Enzo Capo e la sua ex Pamela barretta, l’uomo è arrivato addirittura a parlare di una presunta aggressione verificatasi a Uomini e Donne. nel caso specifico, pare che nella puntata del 17 maggio i due abbiano avuto un diverbio davvero parecchio acceso.

La situazione sarebbe degenerata così tanto al punto da risultare necessaria una doverosa censura da parte della produzione della trasmissione. Le accuse sono state molto gravi, sta di fatto che due si sono rivolti a vie legali per risolvere la questione.

L’aggressione raccontata da Enzo

Un po’ di ore fa sul profilo di Enzo sono apparse delle Instagram Stories parecchio compromettenti in quanto il napoletano ha parlato di una presunta aggressione subita da Pamela a Uomini e Donne. Il cavaliere ha detto di essere stanco delle continue bugie raccontate dalla sua ex, pertanto, adesso è giunto il momento di fare chiarezza. L’uomo ha raccontato che durante una registrazione i due hanno discusso così tanto fino aggiungere quasi alle mani. Secondo la versione di Enzo, Pamela si sarebbe avvicinata a lui con fare minaccioso e gli avrebbe messo le mani al collo.

La donna, inoltre, lo avrebbe anche minacciato con frasi parecchio gravi, come ad esempio, gli avrebbe detto di staccargli la faccia a morsi. La redazione del talk show di Maria De Filippi, ovviamente, non avrebbe mai potuto mandare nulla contenuti del genere. Considerata la violenza di tali presunte azione e considerando il fatto che si fosse in piena emergenza sanitaria, lo staff della conduttrice avrebbe censurato questi momenti.

La replica di Pamela

A distanza di mesi, però, la situazione sarebbe venuta a galla. Naturalmente, considerando la gravità delle accuse di Enzo in merito alla possibile aggressione subita da Pamela, è d’obbligo adoperare il condizionale. La Barretta, infatti, non ha assolutamente confermato questa versione dei fatti e sta continuando a dipingere il suo ex come un bugiardo “pezzente” e senza pudore.

La guerra tra loro, però, pare non sia affatto finita qui. Entrambi hanno dichiarato di essersi rivolti a vie legali per poter fare luce sulla vicenda. Pamela ha accusato il cavaliere di averla diffamata con affermazioni molto pesanti, mentre lui andrà avanti con l’accusa di violenze. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.