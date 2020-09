Oroscopo 7 settembre 2020: Gemelli fa scintille in amore, Acquario in crisi

L’Oroscopo del 7 settembre esorta i nati sotto il segno del Gemelli ad approfittare del momento favorevole in amore. Gli Acquario, invece, potrebbero vivere una crisi

Previsioni 7 settembre da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata di nuovi inizi e nuovi propositi. Se avete delle questioni in sospeso risolvetele quanto prima, in modo da concentrarvi un po’ di più nei vostri progetti. In amore sentite il bisogno di una ventata di novità. Momento importante anche per quanto riguarda le finanze, carpe diem.

Toro. I nati sotto questo segno attraverseranno un momento in cui sentiranno di avere bisogno di stabilità. Le relazioni amorose troppo instabili non faranno per voi e finiranno per rendervi insofferenti. Anche sul lavoro preferireste godere di una maggiore stabilità. Abbiate pazienza.

Gemelli. Momento propizio per quanto riguarda l’amore. L’Oroscopo del 7 settembre vi anticipa che, se avete appena cominciato una relazione, potreste vederla decollare in men che non si dica. Anche nel lavoro ci sono buone opportunità all’orizzonte, approfittatene e datevi da fare.

Cancro. Dal punto di vista economico vi sentite un po’ incerti. Cercate di stringere la cinghia almeno fino a fine mese. Dopo ci potrebbero essere delle novità interessanti che vi daranno maggiore leggerezza. In amore continuate ad essere u po’ nervosi e tesi, cercate di mettere da parte l’orgoglio talvolta.

Leone. Venere entra nel vostro segno e questo vi rende particolarmente passionali e inclini a instaurare nuovi rapporti di coppia. Siete fieri e autorevoli, qualità che vi conferiranno un grande carisma in ambito lavorativo. Se rivestite ruoli di leadership prestate attenzione solo a non diventare troppo dispotici.

Vergine. La giornata si prospetta un po’ agitata dal punto di vista emotivo. Molti di voi potrebbero trovarsi a vivere una situazione di incertezza in ambito spirituale che vi renderà angosciati. Oggi sarete particolarmente empatici, pertanto, prestate attenzione alle persone di cui vi circonderete perché finirete per assorbire i loro stati d’animo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. La settimana non comincia in modo brillante per i nati sotto questo segno, specie per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Oggi potreste vivere qualche piccolo imprevisto che vi renderà agitati. Cercate di non soffermarvi molto su quello che dicono o pensano gli altri e concentratevi su voi stessi.

Scorpione. Momento propizio per quanto riguarda il lavoro. L’Oroscopo del 7 settembre vi annuncia che in questi giorni sarete brillanti e intraprendenti, approfittate per farvi notare da chi vi interessa. In amore, invece, potrebbe esserci qualche piccola tensione dovuta a delle incomprensioni.

Sagittario. Spesso vi lasciate sopraffare dai doveri, senza lasciare spazio ai piaceri. Questo è perché lasciate prevalere la razionalità. Non dimenticate, però, che se siete stressati e insoddisfatti non riuscirete ad essere molto produttivi. In amore dovete lasciarvi andare un po’ di più se volete provare belle emozioni.

Capricorno. La vostra testa è un vulcano di idee, ma non sempre riuscirete a realizzarle. Cercate di fare un passo alla volta e di evitare di sovraccaricarvi di troppi impegni contemporaneamente. In amore avrete una certa tendenza ad allontanare chi non la pensa al vostro stesso modo.

Acquario. L’amore sarà messo a dura prova in questi giorni. Molti di voi potrebbero attraversare una vera e propria crisi in ambito sentimentale. Le relazioni nate da poco faranno fatica a decollare. Per quelle stabili, invece, non dovrebbero esserci problemi. Nel lavoro dovete avere pazienza.

Pesci. I Pesci continueranno a vivere un momento un po’ delicato dal punto di vista sentimentale. Le delusioni subite vi hanno portato a chiudervi in voi stesso rischiando un isolamento psicofisico. Concentratevi di più sul lavoro e cercate di trarre soddisfazione da quell’ambito.