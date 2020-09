Fausto Leali categorico: “Sarò al GF Vip. Sono pagato, non vado per beneficenza”

Fausto Leali svela perché va al Grande Fratello Vip 5

Da qualche settimana sul web gira a voce che Fausto Leali doveva far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore è giunta la conferma da parte del diretto interessato dicendo che entrerà nella casa di Cinecittà. Il 75enne ha deciso di confessarsi a Libero Quotidiano, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a dire si ad Alfonso Signorini e agli autori del reality show targato Mediaset. In poche parole il cantante ha detto di per una questione economica.

“Vado lì anche perché sono pagato, non certo per beneficenza. Quella la faccio già a iosa”, ha affermato il professionista sottolineando che i musicisti ai tempi del Covid-19 è abbastanza complessa. Leali parlando col giornalista del noto giornale ha detto che i concerti non riprenderanno prima del 2021, quindi ha deciso di provare questa nuova esperienza.

Fausto Leali si confessa a Libero Quotidiano

Intervistato da Libero Quotidiano, Fausto Leali ha detto anche di aver accettato di partecipare al Grande Fratello Vip 5 perché la proposta gli è arrivata in modo garbato. Inoltre è stata fatta da gente cui stima moltissimo e con cui ha già collaborato in passato sul piccolo schermo. In poche parole, il cantante essendo libero da impegni per colpa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, ha preso al volo l’invito a partecipare al reality show e in più gli fa gola il compenso pattuito.

Il professionista ha asserito anche di non essere una persona litigiosa, quindi prospetta una normale e gioiosa convivenza con gli altri inquilini del programma condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia il cantautore sentirà la mancanza delle persone care. Ma ha puntualizzato che a causa della sua professione spesso gli è già capitato di stare lontano per diverse settimane dalla famiglia.

Ultime novità sul Grande Fratello Vip 5

Tranne imprevisti dell’ultimo minuto, la quinta edizione del Grande Fratello Vip partirà lunedì 14 settembre 2020 in prima serata su Canale 5. Qualche giorno fa è stato reso noto l’intero cast che varcherà la famosa porta rossa, ma non è detto che il conduttore Alfonso Signorini non riservi dei colpi prima dell’avvio.

Infatti si parla di trattative per avere nello storico reality show che quest’anno compie vent’anni due personaggi molto importanti. Stiamo parlando del cantautore Morgan e dell’attore Giulio Berruti.