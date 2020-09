Striscia la notizia, brutte notizie: storico inviato lascia il programma

Il cast di Striscia la Notizia perde un grande inviato

Anche Striscia la Notizia si prepara a tornare in onda nella fascia pre serale, dopo la lunga pausa estiva. Ovviamente, il programma di Antonio Ricci dovrà passare attraverso una serie di accorgimenti sanitari, sia in studio che in fase di registrazione dei servizi, per garantire la sicurezza del cast e della troupe.

Secondo le prime anticipazioni, salvo cambiamenti, il tg satirico sarà trasmesso l’ultima settimana di settembre e non mancheranno tante novità. Non ultimo, non mancherà il ricordo di Philippe Daverio, storico volto del cast venuto a mancare negli scorsi giorni.

Edoardo Stoppa si trasferisce Ogni Mattina

Purtroppo, Striscia la notizia dovrà fare i conti anche con un’altra grande perdita al ritorno della messa in onda. Dopo circa 12 anni di partecipazione e lotta per i suoi ideali, Edoardo Stoppa si prepara a dire addio al tg. Ad anticipare la notizia, che non ha fatto piacere ai fan, il quotidiano Libero. L’inviato quest’anno ha concluso la sua ultima stagione alla corte di Ricci e passerà in un altro programma.

Come ben tutti sanno, Stoppa, dal 2008 si è sempre occupato della tutela e dei maltrattamenti sugli animali. Amante anche della natura, ha introdotto queste tematiche poco trattate all’interno del tg. Da settembre, sarà ufficialmente il nuovo inviato di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe. Di conseguenza, lascerà definitivamente il posto a qualche misteriosa new entry.

L’inviato, quindi, grazie a Striscia la Notizia si è fatto conoscere per il suo lavoro, ma ha trovato anche l’amore. Infatti, dal 2017 si è sposato con Juliana Moreira. I due, prima di unirsi in matrimonio hanno vissuto una lunga convivenza durante la quale sono nati due bellissimi bambini.

Striscia La Notizia in onda da settembre

Striscia La Notizia dovrebbe partire nella sua nuovissima edizione l’ultima settimana di settembre, proseguendo fino al 2021. A condurre la fase autunnale dello show televisivo non saranno Michelle Hunziker e Gerry Scotti, come inizialmente anticipato. A prendere il loro posto ci penseranno i due ex comici di Zelig Ficarra e Picone. La coppia resterà a bordo fino a Natale, venendo sostituiti da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.I