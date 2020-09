Il Paradiso delle signore spoiler 8 settembre: Umberto in pena per Adelaide

Le anticipazioni della puntata dell’8 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Umberto comincerà a mostrare molta preoccupazione per Adelaide. La donna è partita per il viaggio di nozze con Achille Ravasi ed ha fatto perdere le tracce di sé.

Clelia, dal canto suo, si troverà a raccontare una menzogna a Luciano e questo la turberà parecchio. Il ragioniere, invece, parlerà con suo figlio allo scopo di farlo riavvicinare a Roberta.

Spoiler 8 settembre: il segreto di Clelia

Nel corso dell’episodio di martedì 8 settembre del Paradiso delle signore assisteremo ad un po’ di complotti e colpi di scena. Il primo riguarderà Clelia. La donna ha fatto credere a Luciano di aver finanziato lei l’intervento di Federico. Per questo motivo, il ragioniere comincerà a darle parte dei soldi che le spettano per saldare il debito. La capo-commessa, allora, comincerà a sentirsi sempre più in difetto, tuttavia, non potrà venir meno all’accordo preso con Silvia un po’ di tempo prima.

In casa Cattaneo, intanto, vedremo che Luciano proverà a parlare con suo figlio Federico per cercare di fargli perdonare Roberta. L’uomo sa benissimo quanto la fanciulla tenga a lui, pertanto, si dirà disposto ad intervenire per mediare la situazione. La sua iniziativa, però, non andrà a buon fine in quanto l’ex soldato dirà di non essere ancora pronto per compiere questo passo. Di tale situazione ne gioverà Marcello, il quale si avvicinerà sempre di più a Roberta.

Umberto in ansia al Paradiso delle signore

Restando in tema di amori complicati, vedremo che a villa Giarnieri si respirerà un clima parecchio teso. Umberto non ha certamente digerito il fatto che Adelaide abbia deciso di sposare Achille. Il suo malcontento, però, diventerà sempre più evidente nel momento in cui comincerà a nutrire preoccupazione per la donna. Da quanto è partita per il viaggio di nozze, infatti, la contessa ha fatto perdere le sue tracce. Umberto, allora, parlerà con Vittorio e Marta ed esporrà ai due la sua grande apprensione.

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata dell’8 settembre, continueranno a fervere i preparativi per la festa del Primo Maggio. In tale occasione, Laura si rivelerà molto utile in quanto comunicherà a Salvatore un’idea per sfruttare il passaggio del corteo. Angela, Gabriella e Roberta, invece, troveranno conforto reciproco in quanto ciascuna delle tre ragazze sta affrontando un periodo molto complicato.