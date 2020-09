Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme: è ufficiale, parla la modella [FOTO]

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati insieme

Ebbene sì, dopo una crisi che li ha fatti separare per qualche settimana, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore. Nelle ultime ore sono circolate delle voci che vedrebbero i due ragazzi cenare insieme a Milano, prima che la modella partisse da sola per Venezia e sfilare sul red carpet della 77esima edizione del Festival del Cinema.

Sembra proprio che tale incontro sia il primo passo verso una riconciliazione. Dopo quella cena e il viaggio nella città lagunare, la sorella di Belen ha raggiunto l’ex ciclista a Trento, come testimoniano alcuni scatti che la stessa ha condiviso su Instagram. Inoltre la ragazza ha scritto dei pensieri che fanno intendere di aver ritrovato il compagno, cui forse si era preso una sbandata per qualcun’altra.

La modella argentina raggiunge il fidanzato in Trentino

Attraverso un post su Instagram, Cecilia Rodriguez ha scritto: “Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle”. La modella argentina si è fatta fotografare nel meraviglioso scenario del Trentino mentre osserva le montagne. Ignazio Moser non appare nello scatto in questione, ma sicuramente è stato lui ha realizzarlo.

I due pare si stiano dando una seconda possibilità dopo le voci che sono circolate in questo ultimo scorcio d’estate 2020. Al momento non sappiamo la ragione del loro allontanamento, anche se alcune indiscrezioni dicono che l’ex gieffino abbia tradito la fidanzata. (Continua dopo il post)

Le possibili ragioni della crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Stando ai ben informati, a scatenare la crisi del loro rapporto è stata Cecilia Rodriguez. In primis la sua gelosia, infatti la stessa modella argentina non ha mai nascosto di eccedere con le scenate. Inoltre pare che i due ragazzi hanno due visioni differenti di famiglia. Sembra, infatti, che la sorella più piccola di Belen voglia un figlio e vorrebbe convolare a nozze a breve.

Mentre l’ex ciclista trentino vorrebbe prendersi ancora un po’ di tempo per diventare padre e marito. Quindi, sarebbero queste le due ragioni che avrebbero messo sottosopra la loro relazione sentimentale. Ora c’è da capire se i due si chiariranno definitivamente mettendosi alle spalle gli sbagli reciproci oppure s tra loro è davvero finita.