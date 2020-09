Eliana Michelazzo si sfoga sul Covid: “Piango spesso, non farei quello che ho fatto” (FOTO)

A distanza di circa 15 giorni da quando ha scoperto di essere positiva al Covid, Eliana Michelazzo ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan. L’ex agente rientra nei casi non completamente asintomatici, in quanto è finita anche in ospedale a causa di alcuni problemi respiratori.

Per tale ragione, la donna ha ammesso di non trovarsi in un periodo propriamente felice della sua vita. Nel botta e risposta con i fan, la protagonista ha ammesso di essersi pentita di non essersi protetta durante le sue vacanze e di aver commesso delle sciocchezze.

Eliana e lo sfogo sul Covid

Eliana Michelazzo è ancora positiva al Covid, pertanto, è ancora relegata a casa sua. Adesso gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute sono parzialmente rassicuranti, in quanto sta gradualmente migliorando. Tuttavia, continua a permanere un forte senso di stanchezza, l’inappetenza e la scarsa percezione dei sapori e degli odori. A buttare maggiormente a terra la donna, però, è la sua condizione psicologica.

Questa esperienza, infatti, le è servita molto a fare piazza pulita tra le sue conoscenze. In un momento così difficile si è resa conto di quelle che sono le persone che tengono realmente a lei. Al momento non può certamente dire di sentirsi felice, ma è convinta che dopo tutta questa storia si rialzerà più forte di prima. Tra le domande, però, c’è stato anche chi ha voluto rimproverare l’ex agente per non essersi protetta.

Il pentimento della Michelazzo

Eliana Michelazzo ha, dunque, ammesso di aver agito come se il Covid non ci fosse più. Per tale motivo, durante le sue vacanze estive si è comportata come se nulla fosse. Adesso, però, se potesse tornare indietro, si comporterebbe in maniera completamente diversa. Mantenere la distanza è una cosa fondamentale, mettere la mascherina lo è altrettanto, così come disinfettarsi spesso le mani.

Al momento, la donna sta pagando le conseguenze della sua scelleratezza ed ha voluto esortare chi la segue a non commettere i suoi stessi errori. Eliana ha ammesso di buttarsi spesso giù, sta di fatto che le è capitato di piangere diverse volte. Essere completamente isolati dal mondo è una cosa davvero alienante per lei e per molti altri. Infine, la Michelazzo ha svelato anche di sentirsi parecchio sola a causa dell’assenza di un uomo dalla sua vita da, ormai, diverso tempo.