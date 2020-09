Nina Moric sta male per suo figlio Carlos: “La tua mancanza mi sta divorando”, poi la stoccata a Corona (FOTO)

Il rapporto tra Nina Moric e suo figlio Carlos Corona sta diventando sempre più difficile. Il ragazzo sta crescendo e sta cominciando ad interessarsi molto di più a suo padre e ai suoi ritmi di vita. Per tale motivo, la modella sta cominciando a risentirne.

Alcune ore fa, sul suo profilo Instagram, la donna si è lasciata andare ad un duro sfogo in cui ha ammesso di non riuscire più a sopportare la lontananza da Carlos. Tra le sue parole, però, non è mancata una stoccata contro il suo ex Fabrizio Corona.

La paura di Nina Moric sul figlio

In questi giorni, il figlio di Nina Moric sta trascorrendo molto più tempo insieme a suo padre. I due sono molto attivi sui loro profili social, sta di fatto che condividono i momenti più salienti delle loro giornate. Stando a quanto emerso, sembra che Fabrizio stia facendo di tutto per “plasmare” suo figlio a sua immagine e somiglianza. Questo si evince dalle abitudini che gli sta facendo prendere e anche dal modo di parlare e di pensare.

Tutto questo, però, sta rendendo inquieta mamma Nina, la quale si è lasciata andare ad un altro sfogo sui social. La donna ha pubblicato una IG Stories in cui ha detto di stare davvero molto male a causa della lontananza da suo figlio. Ormai, sono settimane che il ragazzo vive lontano da lei e questo la sta gradualmente consumando. Il suo rammarico più grande, però, risiede nel vedere come Carlos stia somigliando sempre di più a suo padre. (Continua dopo la foto)

La scelta di Carlos

Nel corso del suo sfogo, Nina Moric ha detto di sapere benissimo che Fabrizio ama in modo incondizionato suo figlio, tuttavia, ci sono dei lati del suo carattere che non andrebbero emulati. La paura principale della donna è che il ragazzo abbia instaurato un rapporto troppo amichevole con il genitore, perdendo di vista i ruoli reciproci. Talvolta, infatti, sembra quasi che Carlos sia il padre e Fabrizio il figlio.

La Moric ha esortato il giovane a credere sempre in se stesso e a non lasciarsi condizionare mai dagli altri. La sua più grande forza è la bontà d’animo che lo caratterizza, pertanto, non dovrebbe mai perdere questa qualità. Nel frattempo, sul web si è issata una polemica in quanto molte persone credono che il ragazzo abbia abbandonato sua madre. Diverse utenti lo stanno esortando a non commettere questo errore.