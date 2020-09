Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono lasciati? La possibile conferma su IG [FOTO]

Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati?

Da quando Adriana Volpe è uscita volontariamente dalla casa di Cinecittà dove era una concorrente del Grande Fratello Vip 4 si parla di una possibile crisi col marito. Dopo mesi di voci ed indiscrezioni senza alcuna certezza, nelle ultime ore è stato lo stesso Roberto Parli a seminare un indizio.

Infatti, il consorte della padrona di casa di Ogni Mattina ha risposto ad alcuni commenti da parte dei follower, facendo intendere che il matrimonio tra lui e l’ex gieffina sia arrivato al capolinea.

Adriana Volpe e la nuova vita a Milano insieme alla figlia Gisele

Come tutti sanno, la scorsa stagione televisiva Adriana Volpe ha fatto parte del cast del Grande Fratello Vip 4. In quell’occasione l’ex conduttrice de I Fatti Vostri e di Mezzogiorno in Famiglia si era avvicinata molto al modello veronese Andrea Denver. Dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia per mesi si è parlata di una sua presunta crisi col marito Roberto Parli.

Quest’ultimi hanno sempre vissuto a distanza per ragioni professionali pur avendo in comune una figlia, Gisele. E proprio la ragazzina prima dell’estate si è trasferita con la madre nel capoluogo lombardo per questioni di lavoro. Infatti, dopo aver vissuto per anni nella Capitale, lo scorso giugno la professionista è stata chiamata a condurre un nuovo talk, Ogni Mattina, su TV8 insieme ad Alessio Viola.

Lo strano commento di Roberto Parli su Instagram

Adriana Volpe e Roberto Parli in questi mesi hanno sempre smentito categoricamente le indiscrezioni su una loro possibili crisi matrimoniale. Stavolta, però, un commento da parte del marito della conduttrice in risposta ad una frase di una follower sembra confermare la rottura. “Perché non rendere ufficiale la rottura con Adriana?. Sei un uomo pieno di valori, non cambiare mai. Tutto il resto con il tempo andrà bene”, ha scritto il seguace sul profilo Instagram dell’uomo.

In questo caso, però, il diretto interessato non ha smentito le parole dell’internauta, anzi ha replicato al soggetto con l’emoticon delle mani congiunte facendo capire di essere d’accordo con lui, ringraziandolo. Questa apparsa su IG è la prova definitiva che la Volpe e Parli si sono lasciati? Ecco il commento in questione: