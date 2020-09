Can Yaman: Barbara D’Urso e Maria De Filippi fanno a gara per avere l’attore di DayDreamer

Il grande successo di Can Yaman e il rifiuto al GF Vip 5

Dopo aver conquistato la sua terra natia, ovvero la Turchia, Can Yaman da un paio di stagioni è diventato un vero e proprio idolo anche nel nostro Paese. La popolarità è arrivata già la scorsa stagione estiva con la soap opera turca Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore che l’ha visto protagonista con Ozge Gurel. Mentre quest’anno il professionista sta spopolando con DayDreamer – Le Ali del Sogno, attualmente in onda su Canale 5 insieme alla collega Demet Ozdemir.

Per tale ragione Alfonso Signorini aveva puntato su Yaman tanto chiedendogli di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il ragazzo avrebbe fatto pure il provino, ma poi stando a delle indiscrezioni non se n’è fatto più nulla. Si dice che Can e il suo agente avrebbero sparato una cifra alta come compenso. Ma gira voce che il diretto interessato fosse spaventato dal fatto di dover vivere per molto tempo spiato h24 dalle telecamere.

Lo scoop del magazine Oggi

Ma nell’azienda del Biscione si sta facendo l’impossibile per avere Can Yaman ospite delle loro trasmissioni televisive. A rendere nota la notizia ci ha pensato Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani. Anche se non sono stati fatti i nomi delle conduttrice che lo vorrebbero fortemente, si intuisce che sono Barbara D’Urso e Maria De Filippi.

Sul portale Biccy si legge: “Can Yaman corteggiato dalle due donne più potenti di Mediaset. Di chi si tratta? Il successo di Day Dreamer e lo scorso anno di Bitter Sweet, due soap in onda su Canale 5, ha regalato grande popolarità all’attore Can Yaman. Un vero e proprio fenomeno mediatico che sta favorendo proposte al bel turco. Dopo aver risposto picche al Grande Fratello Vip potrebbe presto arrivare come ospite in due programmi in onda su Canale 5. Non solo, su di lui avrebbe messo gli occhi il regista Ferzan Ozpetek”.

Maria De Filippi e Barbara D’Urso vogliono fortemente Can Yaman

Stando alle notizie lanciate dal settimanale Oggi, l’affascinante Can Yaman potrebbe essere ospite per il talk show serale di Canale 5, Live Non è la D’Urso. Ma non è finita qui, infatti anche la collega Maria De Filippi lo verrebbe fortemente e ancora una volta al suo fianco per il people show C’è Posta per Te, le cui registrazioni stanno iniziando in questi giorni.

Infatti, inizialmente Queen Mary aveva fatto sapere che nel 2021 lo storico programma del sabato sera non poteva andare in onda a causa dell’emergenza sanutaria dovuta al Covid-19. Ma in queste ultime settimane la moglie di Maurizio Costanzo ha cambiato parere adottando dei cambiamenti drastici al format.