Benedetta Rossi, il lieto annuncio del marito Marco Gentili: “Ho capito che era destino…”

Il grande successo di Benedetta Rossi

In questi ultimi anni grazie alla sua semplicità ma soprattutto per i suoi piatti semplici e genuini ha conquistato una grossa fetta di pubblico social e non solo. Ovviamente stiamo parlando di Benedetta Rossi, la food blogger più seguita ed apprezzata del nostro Paese. I suoi canali social hanno un seguito di milioni di fan, inoltre le sue trasmissioni televisive su Real Time e Food Network ottengono un grande successo di pubblico.

Per non parlare delle migliaia di copie di libri che ha venduto. La donna viene aiutata, soprattutto dal punto di vista tecnico, dal marito Marco Gentili dal quale non vi separa mai. I due qualche settimana fa sono stati colpiti da un grave lutto. Infatti è venuta a mancare il loro cane Nuvola. Ma di recente nella loro famiglia è entrata una novità che di certo farà piacere a tutti coloro che seguono la coppia.

Nuovo cagnolino nella famiglia Rossi-Gentili

A comunicare la lieta novella ci ha pensato lo stesso Marco Gentili attraverso i suoi canali social. Quest’ultimo e la moglie Benedetta Rossi dopo la prematura perdita di Nuvola hanno deciso di accogliere nel proprio agriturismo nelle Marche un altro cagnolino. Ma la storia che c’è dietro a questa new entry è davvero incredibile e soprattutto molto emozionante.

La foto sull’account Instagram annuncia l’arrivo di Cloud, il nuovo cucciolo in casa Rossi. La dolce metà della popolare food blogger in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di cuoricini rossi e tanti commenti di benvenuto. (Continua dopo il post)

L’annuncio di Marco Gentili su Instagram

Marco Gentili, marito della food blogger Benedetta Rossi, attraverso il suo profili Instagram ha scritto: “Dopo la perdita di Nuvola abbiamo ricevuto migliaia di messaggi. Non tutti siamo riusciti a leggerli. Ma casualmente ne ho aperto uno in cui c’era un link che rimandava ad un’associazione canina. Quindi è apparsa la foto di una cucciolata e tra i cagnolini ce n’era uno identico a Nuvola, che si chiamava Cloud, ovvero nuvola in inglese”.

L’uomo ha detto anche di aver chiamato l’associazione e gli hanno detto che erano quasi tutti prenotati, tranne uno che si chiamava Cloud. Alla tripla coincidenza, lui si è reso conto che era destino e insieme alla moglie hanno fatto le carte per l’adozione del cucciolo. Ovviamente l racconto dell’uomo ha fatto emozionare tantissimo i follower della coppia.