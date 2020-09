Oroscopo 8 settembre 2020: momento di chiarimenti per Cancro, Pesci siate più perspicaci

L’Oroscopo dell’8 settembre annuncia ai Cancro che si avvicina il periodo dei chiarimenti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore non riuscite a trovare l’equilibrio. La cosa migliore da fare in questi casi è smettere di provare a far andare le cose come credete debbano andare. Lasciatevi trasportare dagli eventi e non badate troppo alla forma. Nel lavoro avete bisogno di stabilità, potrebbe esserci qualche turbolenza nelle finanze.

Toro. Molti di voi sono in attesa della “svolta”. Non sempre essa arriverà nel modo in cui vi eravate immaginati, pertanto, evitate di fare troppi progetti e di fantasticare su cose di cui non avete piena responsabilità. In amore sono in arrivo delle novità. Se sarete pronti ad innamorarvi, vivrete belle emozioni.

Gemelli. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di transizione molto importante. Importanti novità in campo lavorativo ma, soprattutto, dal punto di vista amoroso. Le relazioni nate da poco potrebbero trasformarsi presto in qualcosa di serio. fatevi trovare pronti.

Cancro. Il difetto principale della maggior parte dei nati sotto questo segno è l’orgoglio. Se in questi giorni avete avuto dei diverbi, sia in campo amoroso, sia amicale, cercate di farvi avanti e di risolvere le situazioni in sospeso. L’Oroscopo dell’8 settembre vi annuncia che il momento è propizio per i chiarimenti.

Leone. Chi di voi ha cominciato un nuovo progetto, potrà presto raccogliere i frutti del sacrificio. Ricordate, però, che le cose non possono andare sempre come volete, pertanto, per essere felici dovete cedere a qualche compromesso. In amore si avvicina un momento molto importante.

Vergine. Nessun traguardo viene raggiunto se prima non si fanno dei sacrifici. Se volete ottenere dei riconoscimenti sul lavoro, dovete impegnarvi di più. In amore, invece, potrebbero giungere delle complicazioni. Mantenete la calma e non lasciatevi sopraffare dalle provocazioni.

Previsioni 8 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti dei nati sotto questo segno hanno risentito parecchio dei problemi economici del paese dell’ultimo periodo. Se siete stati fermi dal punto di vista lavorativo, molto presto potrete ripartire. Naturalmente, sarà necessario rimboccarsi le maniche e non darsi per vinti. In amore vince chi fugge.

Scorpione. I nati sotto questo segno sono spesso sospettosi ed hanno una certa difficoltà a fidarsi del prossimo. Questa propensione potrebbe rivelarsi salvifica in questo momento. Cercate di circondarvi solo delle persone di cui avete piena fiducia e non apritevi con chi, invece, finge di essere vostro amico. In amore vi sentite amati.

Sagittario. L’Oroscopo dell’8 settembre esorta i nati sotto questo segno a cimentarsi in nuovi progetti e avventure. In amore si preannunciano giorni molto intensi e ricchi di soddisfazione. Cercate di non trascurare troppo le amicizie. Nell’ultimo periodo vi siete lasciati assorbire completamente dal lavoro.

Capricorno. Se state pensando di cambiare lavoro, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Naturalmente, evitate di fare scelte azzardate e passi nel vuoto. Valutate con attenzione la situazione e agite di conseguenza. In amore potreste essere pronti ad un grande passo.

Acquario. In questo momento vi sentite in bilico sul filo di un rasoio. Non sapete da che parte andare e temete che ogni vostra azione possa condurvi verso qualche errore. Cercate di mantenete la calma, si tratta solo di un momento passeggero. Sul lavoro dovete pazientare ancora un altro po’ prima di prendervi le vostre soddisfazioni.

Pesci. I nati sotto questo segno dovrebbero essere un po’ più intraprendenti dal punto di vista professionale. State titubando da parecchio su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di seguire il vostro cuore. Anche in amore dovete agire e non lasciare che gli eventi vi capitino.