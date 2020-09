Temptation Island, è ufficiale: la prima puntata slitta al 16 settembre

Il profilo Instagram ufficiale della trasmissione ha cancellato il post dell’annuncio della prima puntata e l’ha sostituito con uno nuovo. Ecco tutti i dettagli

Temptation Island: la prima puntata slitta al 16 settembre

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi sono già iniziate da un paio di settimane, ma pare che ci sia caos dietro le quinte. Ricordiamo che l’edizione di Alessia, che doveva essere vip, come nei due anni precedenti, sarà completamente nip. La conduttrice e Maria De Filippi hanno concordato che fosse meglio così perchè il pubblico si identifica di più.

Il profilo ufficiale Instagram della trasmissione aveva annunciato la prima puntata il 9 settembre in prima serata su Canale 5. Ma qualche giorno dopo il post è stato rimosso ma già prima alcune indiscrezioni parlavano di uno slittamento improvviso. Infatti, ecco che è comparso un nuovo post con una nuova data.

Il programma non andrà più in onda da mercoledì 9 settembre, ma dal mercoledì successivo, ovvero il 16 settembre. Il tutto è stato ritardato per un fatto molto curioso rivelato nel web. Ecco qui di seguito i dettagli. (Continua dopo il post)

L’imprevisto di una delle coppie

Si sa, quando una coppia accetta di far parte di Temptation Island può decidere di chiedere il falò di confronto quando lo ritiene opportuno. Tuttavia, una delle coppie protagoniste della nuova edizione ha preso una decisione lampo. In poche ore ha deciso di abbandonare il programma. Secondo le indiscrezioni pare che durante le registrazioni uno dei fidanzati abbia scoperto il tradimento della compagna avvenuto in passato e che non abbia più accettato di andare avanti.

Questo ha sconvolto i piani della sala di montaggio e quindi la produzione ha deciso di rimandare di una settimana la messa in onda. Non solo, pare che sia entrata una nuova coppia in sostituzione di quella che ha abbandonato all’improvviso.

Le coppie

Le coppie protagoniste di questa nuova edizione sono queste: Carlotta e Nello, Antonio e Nadia, Anna e Gennaro, Speranza e Alberto, Sofia e Amedeo, Serena e Davide. Il gruppo è eterogeneo. C’è chi sta insieme da poco, chi da tanto. Chi ha problemi di fiducia e gelosia, chi non vuole convivere dopo tanti anni di relazione. Quale sarà la coppia che è scoppiata dopo poche ore dall’ingresso all’Is Morus Relais?