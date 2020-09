DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 12 e 13 settembre: Emre vuole Sanem fuori dall’azienda

Nuova programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Purtroppo le puntate giornaliere sono terminate lo scorso sabato 5 settembre perché è ritornato il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Visto il successo maturato in questi due mesi, Mediaset ha deciso di trasmettere lo sceneggiato il sabato pomeriggio prima di Verissimo e la domenica prima de Il Segreto. Ma cosa accadrà negli episodi trasmessi su Canale 5 nel fine settimana?

Emre vuole Sanem fuori dall’azienda

Le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda sabato 12 e domenica 13 settembre 2020, rivelano che Sanem deciderà di affrontare Emre. A quel punto il secondogenito di Aziz il le proporrà un accordo: manderà via Aylin dall’azienda, ma solo a patto che anche lei rinunci al suo posto di lavoro. La giovane aspirante scrittrice, però, dovrà fare i conti con la gelosia che prova nei confronti di Ceyda, decisa a conquistare Can.

Nel frattempo, Muzaffer e Osman contatteranno un’agenzia e l’affascinante macellaio otterrà un colloquio. Quando il ragazzo si recherà all’appuntamento, si troverà davanti Leyla e il loro incontro non andrà nel migliore dei modi. Il primogenito dei Divit informerà Deren informandola la sua intenzione di affidare la presentazione della campagna a Sanem. A quel punto la donna avrà un nuovo crollo nervoso. Il lancio della campagna pubblicitaria di Compass Sport sarà imminente e Ceyda trascorrerà sempre più tempo con Can in ufficio.

Nuovo appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua il grande successo della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Per tale ragione Mediaset ha deciso di replicare l’appuntamento del sabato pomeriggio a partire dalle 14.10 fino alle 16, per poi lasciare spazio alla nuova stagione di Verissimo con Silvia Toffanin. Ma la novità è rappresentata dall’episodio domenicale inserita nel palinsesto di Canale 5.

Infatti da domenica 13 settembre 2020, la serie tv andrà in onda dalle 15.51 fino alle 16.34, immediatamente dopo la soap opera statunitense Beautiful e quella iberica Una vita e prima de Il Segreto, giunta ormai all’ultima stagione. Quindi lo sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir avrà il compito di contrastare Mara Venier, in onda su Rai Uno con Domenica In. Inoltre dovrà fare da traino insieme alle storie ambientate a Puente Viejo da traino a Domenica Live con Barbara D’Urso.