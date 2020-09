Grande Fratello Vip, terza reunion a casa di Fabio Testi: c’è anche Antonio Zequila e scoppia il caos

Fabio Testi ha organizzato un’altra reunion nella sua villa in provincia di Verona. La presenza del controverso Zequila ha innescato qualche commento di troppo sul web

Grande Fratello Vip: terza reunion a casa di Fabio Testi

Nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda da gennaio ad aprile 2020, il cast ha avuto momenti di forte legame e momenti di litigio come è inevitabile. All’inizio era un gruppo molto unito, ma presto sono iniziati gli scontri. Vi ricordate Antonella Elia e Antonio Zequila? Entrambi hanno litigato con quasi tutti i coinquilini.

Ad ogni modo, Fabio Testi aveva promesso, prima di essere eliminato dal televoto, che avrebbe provato a mantenere unito quel gruppo e di invitare tutti nella sua villa di Verona. Così ha fatto, una prima volta, poi una seconda e nei giorni scorsi anche per una terza volta. La prima reunion ha creato molte polemiche per coloro che non sono stati chiamati.

Alla seconda hanno partecipato anche quelli che non erano presenti alla prima e alla terza reunion, a sorpresa, è comparso Antonio Zequila. Quest’ultimo era stato molto polemico su queste feste organizzate da Testi. Ma ecco che cosa è successo.

Caos per la presenza di Antonio Zequila

Antonio Zequila non è stato chiamato nelle prime reunion e questo aveva fatto infuriare l’attore che aveva rilasciato diverse interviste. Aveva anche detto che i veri vip della quarta edizione del Grande Fratello Vip avrebbero pensato a fare una cena tra di loro. Poi, a sorpresa, ha accettato l’invito di Fabio Testi per un terzo incontro.

Forse Testi ha chiamato personalmente Zequila per chiarire le cose? Non lo sappiamo, ma quello che ha creato caos nel web è stata la presenza di Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese, da sempre contro Antonio Zequila, che invece hanno riso e scherzato con lui. Critiche e commenti negativi non si sono fatti attendere, tanto da rendere necessaria la replica di uno dei diretti interessati.

La replica di Andrea Denver

Andrea Denver, dopo le numerose critiche ricevute sui social, è intervenuto con un messaggio spiegando la situazione. In pratica Fabio Testi non aveva informato nessuno della presenza di Antonio Zequila. A quel punto chi aveva parlato male di lui ha dovuto accettare in qualità di invitato e trascorrere una piacevole serata, magari accantonando i dissapori nati nel reality. Che cosa ne pensate?