Uomini e Donne, Andrea Zelletta in difesa della fidanzata Natalia Paragoni: ‘Voi state male’

Natalia Paragoni ha ricevuto moltissime critiche per l’ultimo video che ha pubblicato sui social prima di sfilare sul Red Carpet di Venezia. Il fidanzato è intervenuto in sua difesa

Uomini e Donne: Natalia Paragoni sommersa dalle critiche

Come ogni anno c’è una grande polemica per chi sfila sul Red Carpet del Festival Del Cinema di Venezia. Infatti, oltre ad attori e produttori del grande schermo, ci sono anche influencer, ex volti di Uomini e Donne, Temptation Island, vari reality e questo spesso non viene accettato dal mondo dei social. Gli utenti, infatti, tutti gli anni, mandano commenti negativi e critiche a ognuno di loro.

È una polemica che, però, ha un po’ stancato, dal momento che è stato chiarito più volte che non è una loro iniziativa quella di sfilare sul Red Carpet, ma sono le agenzie per le quali lavorano che li mandano per sponsorizzare abiti, accessori e quant’altro. Tuttavia, una di quelle che ha ricevuto più critiche quest’anno è Natalia Paragoni.

Natalia ha partecipato a Uomini e Donne l’anno scorso prima come corteggiatrice di Ivan Gonzalez e poi di Andrea Zelletta. Quest’ultimo alla fine l’ha scelta e adesso stanno vivendo felici la loro storia d’amore. Ma Natalia nel suo arrivo a Venezia ha pubblicato un video sui social in cui sorridente e con i capelli al vento salutava qualcuno. Per molti non c’era nessuno da salutare e sono iniziate le prese in giro e le critiche. (Continua dopo il post)

L’intervento di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è sempre molto presente per la sua fidanzata. Nei giorni scorsi, insieme, hanno avuto degli impegni a Milano e lui non ha perso tempo per difenderla da tutti gli attacchi che sta ricevendo in questo periodo.

L’ex tronista ha detto a tutti quelli che stanno criticando Natalia di “riprendersi” perchè tutto questo è vero e proprio bullismo. “In quel video c’è una ragazza che non sta facendo niente di male eppure viene ricoperta di insulti“, ha detto Andrea, prima di aggiungere che evidentemente queste persone stanno male e hanno bisogno di essere curate dalla loro frustrazione.

Andrea presto al GF Vip

Non è ancora ufficiale, ma pare che Andrea Zelletta sarà uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un duro colpo per Natalia, che oltre a questo periodo di critiche sui social, dovrà stare lontana dal suo fidanzato per qualche mese. Come andrà secondo voi?