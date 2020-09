Mattino 5, cane in studio. Federica Panicucci rimprovera Francesco Vecchi: “Distanziamoci”

Federica Panicucci riprende Francesco Vecchi

E’ ripartita la nuova stagione di Mattino 5 che vede come conduttori ancora una volta Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La passata edizione, gran parte presentata dal giornalista, è stata caratterizzata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Un argomento di cui si sono occupati moltissimi e che lo faranno ancora per i prossimi mesi.

Di conseguenza valgono ancora le regole anti-contagio come ad esempio il distanziamento fisico. A tal proposito la professionista toscana ha ripreso il collega dicendogli: “Distanziamoci! Prendiamo subito le misure. Alle nostre spalle il pubblico non c’è perché Mediaset osserva scrupolosamente i protocolli che servono per ripartire”.

Francesco Vecchi è convolato a nozze in estate

Durante il primo appuntamento di Mattino 5 2020/2021, non è mancato uno spazio dedicato alla cronaca rosa. Ma in questo caso la notizia è interna, ovvero sul padrone di casa del contenitore della rete ammiraglia Mediaset. In pratica, Federica Panicucci ha raccontato ai telespettatori da casa che il collega Francesco Vecchi questa estate è convolato a nozze.

“Fai vedere l’anello! Francesco questa estate è convolato a giuste nozze! Un’estate da ricordare in assoluto!”, ha esclamato la professionista che molto presto potrebbe sposarsi anche lei con Marco Bacini. Una lieta novella che sicuramente avrà fatto piacere al fedele pubblico che da anni segue la trasmissione targata Videonews.

Un cane nella prima puntata di Mattino 5

Durante la seconda parte di Mattino 5, la padrona di casa stava parlando con i suoi ospiti in studio e in collegamento quando ad un tratto in sottofondo si sentiva un cane abbaiare. Inizialmente la professionista guardava la regia per capire cosa stesse accadendo, ma poi ha reagito col sorriso all’inconveniente.

“C’è un cane che abbaia, non so se è qui in studio… Ditemelo se è uno scherzo o se è di qualcuno! Vabbè”, ha detto la collega di Francesco Vecchi rimanendo attonita per quanto accaduto in diretta. Per fortuna la situazione è tornata immediatamente alla normalità e la donna ha continuato la sua conduzione. La futura moglie di Marco Bacini ha parlato a lungo di quello che è accaduto questa estate nei locali notturni e nelle discoteche. Molti giovani non hanno rispettato le regole del distanziamento e non hanno utilizzato le mascherine contribuendo alla ripresa del contagio da Covid-19.